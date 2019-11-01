驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ／即時報導



無黨籍立委林昶佐力拚連任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立委林昶佐地方服務處今日上午驚傳收到恐嚇信，一封署名「寒佳君」的信件內容提及，「邀請林委員與他全家人及競選團隊所有人一起參加一場盛宴，慶記（子彈台語發音）已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」，由於內容已涉及恐嚇罪，林昶佐團隊目前已報警處理。

林昶佐國會辦公室表示，今日上午地方服務處收到一封署名「寒佳君」的信件，寄出地址為台北市萬華區西園路一段155巷278號。由於信封所有文字都是電腦打字，一開始同仁還開玩笑說，會不會是恐嚇信，沒想到打開後真的是。

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信件全文提到，「感謝林委員支持同性戀婚姻，感謝林委員支持台獨，感謝林委員支持廢死，感謝林委員阻擋我國跟中國建交，感謝林委員聲勢浩大掃街為我們民眾製造熱鬧的氣氛，感謝林委員與香港青年站在一起，委員您辛苦了，您該退休了，您的堅持讓我們有榮幸誠摯邀請您，邀請林委員與他全家人及競選團隊所有人一起參加一場盛宴，慶記（子彈台語發音）已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」。