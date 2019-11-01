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驚！林昶佐收恐嚇信 署名「寒佳君」威脅子彈已準備好

2019-11-01 17:23聯合報 記者蔡晉宇／即時報導

無黨籍立委林昶佐力拚連任。 圖／聯合報系資料照片
無黨籍立委林昶佐力拚連任。 圖／聯合報系資料照片
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立委林昶佐地方服務處今日上午驚傳收到恐嚇信，一封署名「寒佳君」的信件內容提及，「邀請林委員與他全家人及競選團隊所有人一起參加一場盛宴，慶記（子彈台語發音）已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」，由於內容已涉及恐嚇罪，林昶佐團隊目前已報警處理。

林昶佐國會辦公室表示，今日上午地方服務處收到一封署名「寒佳君」的信件，寄出地址為台北市萬華區西園路一段155巷278號。由於信封所有文字都是電腦打字，一開始同仁還開玩笑說，會不會是恐嚇信，沒想到打開後真的是。

信件全文提到，「感謝林委員支持同性戀婚姻，感謝林委員支持台獨，感謝林委員支持廢死，感謝林委員阻擋我國跟中國建交，感謝林委員聲勢浩大掃街為我們民眾製造熱鬧的氣氛，感謝林委員與香港青年站在一起，委員您辛苦了，您該退休了，您的堅持讓我們有榮幸誠摯邀請您，邀請林委員與他全家人及競選團隊所有人一起參加一場盛宴，慶記（子彈台語發音）已經迫不及待為你們放幾聲響炮了」。

林昶佐稍早受訪時表示，選舉重要的就是把不同意見理性論辯，用這樣威脅生命的方式是最不想看到，也最不應該的。對於寄件人署名「寒佳君」，是否會認為是韓粉所為，林昶佐回應，無法判斷寄件人是誰，也不願多加揣測，目前已報警處理，就交由警方調查；但從信件內容提及香港事件、挺同婚等議題，顯示寄件人政治立場明顯與自己不同，未來也會加強團隊同仁的出入安全。

立委林昶佐驚傳收到恐嚇信件。圖／林昶佐辦公室提供
立委林昶佐驚傳收到恐嚇信件。圖／林昶佐辦公室提供
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林昶佐恐嚇2020選舉2020選舉台北市立委

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