「好萊塢品牌」最新毒咖啡 兄弟檔用電腦極速分裝

2019-11-01 16:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ／台北即時報導



方姓兄弟涉嫌分裝印有美國好萊塢知名銀飾品牌圖案的毒品咖啡包，使用電腦分裝機加速製造，刑事局逮捕兄弟及林姓共犯，查獲毒咖啡包及一粒眠，搜出30萬包分裝袋為近年查獲最多，若分裝完成，估算市價1億5000萬元。

據調查，方姓兄弟曾持有毒品被查獲，39歲的弟弟是主嫌，夥同大1歲的哥哥在桃園市住處分裝毒品咖啡包，密切聯繫住宜蘭縣的47歲林姓男子，警方懷疑林是下游藥頭。

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警方說，方姓兄弟住處放有食品加工使用的5台電腦分裝機，具設定原料比例「極速」分裝功能，每小時最多可分裝4500包，還有印製美國好萊塢知名銀飾品牌圖案的30萬包分裝袋，最近毒品市場已出現相同包裝的毒咖啡。

刑事局偵三大隊第三隊今年6月接獲線報，上月23日搜索逮人，在方姓兄弟住處查獲分裝機、分裝袋及約1萬顆一粒眠，從林男住處起出144包果汁圖案毒咖啡。