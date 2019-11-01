高監1受刑人暴斃不單純？法院因「這原因」裁押禁見

2019-11-01 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄監獄1名陳姓受刑人上月中旬在違規舍內，突發不適症狀，送醫急救後不治身亡。獄方表示，陳因異物哽塞才送外醫，但檢方會同法醫相驗時，懷疑陳有遭受外力介入，傳喚監所2名戒護科人員、4名雜役，訊後，高雄地院認為該6人涉傷害致死嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，裁定羈押禁見。

據了解，該6人均否認曾共同出手毆打陳姓受刑人，但陳姓受刑人發生異狀前，曾在監所鎮靜區接受教化輔導，2名戒護科人員、4名雜役疑都在場，且有遭肢體壓制，法官對比監視畫面後認為在這時間點前後，陳的身體狀況有明顯差異，目前還難認定單純因陳情緒躁動、反抗管教，而遭合法壓制所致。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

再加上其中李姓戒護科管理員曾命當時在場、擔任服務員的受刑人等寫下案發過程，法官訊問後擔心監所內部封閉環境，監所管理員又與4名雜役之間有有上下管理控制關係，有串供、湮滅證據之虞，裁准羈押禁見，不得閱報、也不能看電視。

據了解，45歲陳姓受刑人生前因頻向高齡七旬的老母親索錢，咆哮「不給我錢，就要給你死」，還揚言要帶兒子去跳海，屢次恫嚇騷擾家人、違反保護令，又另涉毒品案件，去年入監執行2年4月徒刑。陳在獄中表現平平、時好時壞，上月爆打架情事才遭送入違規舍管理，17日晚間用餐後，精神異常萎靡，才外送國軍高雄總醫院急救，過程中曾嘔吐，當晚宣告不治身亡。

原本獄方認為是單純外醫案，以病故理由通知陳姓受刑人家屬，家屬當下未多反映，但檢察官會同法醫相驗後，懷疑陳男死因有外力介入情形，與刑事局鑑識人員到監所蒐證，並傳喚劉姓、李姓戒護科人員，及負責該工作區的4名雜役，昨訊後認為該6人涉嫌傷害致死，且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。