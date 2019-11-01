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高監1受刑人暴斃不單純？法院因「這原因」裁押禁見

2019-11-01 16:30聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄監獄1名陳姓受刑人上月中旬在違規舍內，突發不適症狀，送醫急救後不治身亡。獄方表示，陳因異物哽塞才送外醫，但檢方會同法醫相驗時，懷疑陳有遭受外力介入，傳喚監所2名戒護科人員、4名雜役，訊後，高雄地院認為該6人涉傷害致死嫌疑重大，且有串供、滅證之虞，裁定羈押禁見。

據了解，該6人均否認曾共同出手毆打陳姓受刑人，但陳姓受刑人發生異狀前，曾在監所鎮靜區接受教化輔導，2名戒護科人員、4名雜役疑都在場，且有遭肢體壓制，法官對比監視畫面後認為在這時間點前後，陳的身體狀況有明顯差異，目前還難認定單純因陳情緒躁動、反抗管教，而遭合法壓制所致。

再加上其中李姓戒護科管理員曾命當時在場、擔任服務員的受刑人等寫下案發過程，法官訊問後擔心監所內部封閉環境，監所管理員又與4名雜役之間有有上下管理控制關係，有串供、湮滅證據之虞，裁准羈押禁見，不得閱報、也不能看電視。

據了解，45歲陳姓受刑人生前因頻向高齡七旬的老母親索錢，咆哮「不給我錢，就要給你死」，還揚言要帶兒子去跳海，屢次恫嚇騷擾家人、違反保護令，又另涉毒品案件，去年入監執行2年4月徒刑。陳在獄中表現平平、時好時壞，上月爆打架情事才遭送入違規舍管理，17日晚間用餐後，精神異常萎靡，才外送國軍高雄總醫院急救，過程中曾嘔吐，當晚宣告不治身亡。

原本獄方認為是單純外醫案，以病故理由通知陳姓受刑人家屬，家屬當下未多反映，但檢察官會同法醫相驗後，懷疑陳男死因有外力介入情形，與刑事局鑑識人員到監所蒐證，並傳喚劉姓、李姓戒護科人員，及負責該工作區的4名雜役，昨訊後認為該6人涉嫌傷害致死，且有串供滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

據了解，檢方為求謹慎，全面清查陳姓收容人生前生活圈可能接觸到的監所人員，並蒐證以確保事證完整，上月24日也請法醫複驗，將待法醫研究所解剖鑑定結果出爐，再進一步釐清可疑外力痕跡與死因之間的關聯。高雄監獄副典獄長翁永芳表示，全案進入司法程序，獄方全力配合檢方偵查。

高雄監獄受刑人死亡，檢方相驗懷疑死因有外力介入，將2名戒護科人員、4名雜役聲押禁...
高雄監獄受刑人死亡，檢方相驗懷疑死因有外力介入，將2名戒護科人員、4名雜役聲押禁見獲准。記者林保光／攝影
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受刑人監獄毒品

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