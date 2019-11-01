陸女無法回鄉陪考小孩落榜 向桃機、航空公司求償148萬

2019-11-01 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ／桃園即時報導



大陸籍王姓女子去年2月1日預計從桃園國際機場搭中國南方航空飛往廣州，但她控訴機場、航空公司人員拒絕協助害她錯過班機，還歧視她讀書少、看不懂英文，導致無法回大陸陪考以至於小孩落榜，連同小孩學費等向機場、航空公司求償148萬元，但法院以王無法舉證，僅空言指訴予以駁回。

王女主張，在台居住10年多，過去都搭中國南方航空往返，從未發生搭錯班機或遲誤，當時預計搭南方航空5點45分起飛的班機，畫位後就在桃園國際機場休息室等候，但時間快到了卻沒聽見機場廣播登機資訊，她就手拿著機票詢問機場、南方航空員工該在哪登機。

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王說，但他們員工竟歧視她讀書少、看不懂機票上英文，一再拒絕告知導致她錯過班次，以至於無法回大陸陪考，小孩也被嘲笑落榜只能念私校，自己遭員工侮辱一度想不開，甚至企圖在機場內廁所上吊導致受傷。

她認為，因為這次登機糾紛，支出小孩私校3年學費45萬元、傷害費用50萬元，加上受有不能工作損失薪資43萬2000元，以及往返兩岸處理本件糾紛機票損失10萬元等，一共向中國南方航空、桃園國際機場求償148萬2000元。

桃園機場表示，依國際機場園區發展條例，本身不負責協助旅客辦理完成登機程序，當天機場並無缺失、障礙等阻止王女辦理登機，加上登機前2至3小時自行完成報到手續，取得登機證於起飛30分鐘前前往登機，本就是旅客義務，且當下起飛前有做4次登機暨最後登機廣播。

中國南方航空則說，王女未舉證如何未公告航班登機口影響她權益，也沒說明錯過班機與往返大陸間所受損害的因果關係，另根據監視器畫面，王當時自行倒臥在機場醫療中心航廈門診對面樓梯，且她所持台胞證、護照，登機證均被撕毀。

法院查，王女雖提出醫院診斷書，但無法判斷與這次事件有何關聯，且王女僅空言指訴機場、航空公司員工歧視拒絕告知，也沒有證據證明航空公司有漏載航班、登機口，起飛時間等資訊，另依國際機場園區發展條例，協助旅客辨識登機入口並順利完成登機，並非桃園機場應負責的事。