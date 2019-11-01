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台南派出所警衛犬妞妞機警有禮 成警方敦親睦鄰好幫手

2019-11-01 12:35聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市善化警分局溪美派出所警衛犬「妞妞」有亮麗的虎斑皮毛、「身材一級棒」，她原是流浪犬，警方106年認養至今，在派出所內跟著員警們一起值勤守護駐地安全，個性很溫和，也很少亂吠叫，也能和陌生人打成一片，「是非常有禮貌的乖狗狗」。

善糖國小校外教學，今天安排30名小朋友參觀溪美派出所，「妞妞」穿上特別訂做的值勤「警犬」制服，顯得威風八面，果真吸引參訪的小朋友搶著合照，「妞妞」還會自己上前討摸，樣子不僅可愛，也融化在場每位小朋友的心。

員警說，「妞妞」大部分時間鎮守在派出所前守望，一發現有陌生人或車輛靠近，還會狂吠提醒員警，成為溪美派出所的一分子。

「妞妞」經常在社區裡走動，和民眾互動良好，猶如「親善大使」，對警所的形象也有加分作用，更是派出所與社區間敦親睦鄰的好幫手。

善糖國小為讓學童能深入了解社區，校外教學規畫一系列的社區探索活動，特別前往溪美派出所參訪，原本平靜的派出所一下子湧進30個小朋友，顯得熱鬧非凡，小朋友親眼看到手槍、手銬等警具相當興奮。

代理所長梁聰識接待這群小嬌客，還示範槍枝等警用裝備的使用方法，英勇的形象讓小朋友鼓掌叫好。　

善化警分局溪美派出所警衛犬妞妞機警有禮，是警方敦親睦鄰好幫手。圖/員警提供
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善化警分局溪美派出所警衛犬妞妞機警有禮，是警方敦親睦鄰好幫手。圖/員警提供
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善化警分局溪美派出所警衛犬妞妞機警有禮，是警方敦親睦鄰好幫手。圖/員警提供
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善化警分局溪美派出所警衛犬妞妞機警有禮，是警方敦親睦鄰好幫手。圖/員警提供
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