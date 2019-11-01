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收容人疑受虐死亡 高雄監獄：因異物哽塞送醫

2019-11-01 12:25聯合報 記者林保光／高雄即時報導

高雄監獄陳姓受刑人上月中旬疑受虐死亡，死因待查。今天高雄監獄表示，陳是因為異物哽塞，出現身體不適才送外醫，後來檢方發覺死因可疑，檢方已接手介入查辦，相關人由司法調查，獄方不便再對外說明。

高雄監獄副典獄長翁永芳表示，陳姓受刑人因涉及毒品和家暴案件，已入獄2年，10月17日晚間被送進多人的違規舍，後來發現身體不舒服，出現異物哽塞，才送去國軍高雄總醫院，當時醫院並沒說有外傷，後來死亡，便按照規定，通知家屬，並報請檢察官相驗，後來檢方發覺生因可疑，檢方接手查辦，進入司法程序，獄方不便說明。

高雄監獄受刑人死亡，今天獄方表示死者因異物哽塞送外醫。記者林保光／攝影
高雄監獄受刑人死亡，今天獄方表示死者因異物哽塞送外醫。記者林保光／攝影
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監獄受刑人毒品

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