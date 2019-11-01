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高雄監獄1收容人死因有疑慮 2管理員4雜役遭收押

2019-11-01 10:38聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄監獄1名陳姓受刑人上月中旬出現不適、嘔吐昏迷症狀，被送往國軍高雄總醫院急救，仍宣告不治，交由檢方會同法醫相驗，但相驗過程發現，陳疑似有遭受外力介入，檢警昨大動作赴監所查扣相關物證，並傳喚劉姓、李姓戒護科人員，及4名同違規房的受刑人雜役，訊後認定該6人涉嫌傷害致死，嫌疑重大、且有串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准。

據了解，45歲陳姓收容人因涉毒品、家暴案件，去年入監執行2年4月徒刑，因不服管教，被送入違規考核房收容；但他上月17日晚間在違規房內，突然出現身體不適狀況，監所人員緊急將他送往國軍高雄總醫院急救，急救過程還出現嘔吐、昏迷，搶救後仍在當晚宣告不治身亡。

獄方原本以病故為由通知陳姓收容人家屬，但檢方會同法醫相驗，懷疑陳男死因有外力介入情形，昨晚動員檢警到監所蒐證，並傳喚劉姓、李姓戒護科人員，及當時也在違規房內的受刑人雜役。檢方訊後認為該6人涉嫌傷害致死，向法院以有串供之虞聲請羈押禁見，法院訊問後認為，6人犯嫌重大，供詞避重就輕，之間又有上下管理控制關係，有串供、湮滅證據之虞，裁定羈押禁見。

高雄地檢署表示，目前檢方已介入調查，已通知法醫研究所解剖，將待解剖報告出爐再近一步釐清死因。

高雄監獄1名陳姓收容人上月出現嘔吐昏迷症狀，送醫急救不治，檢方相驗懷疑有外力介入...
高雄監獄1名陳姓收容人上月出現嘔吐昏迷症狀，送醫急救不治，檢方相驗懷疑有外力介入，昨晚聲請戒護科人員及雜役受刑人共6人羈押禁見，法院裁准。記者賴郁薇／攝影
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受刑人國軍毒品

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