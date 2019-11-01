連千毅背後太陽會大哥涉直播主之亂 檢聲押禁見

2019-11-01 01:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ／連線即時報導



高雄檢警偵辦「直播主之亂」，前天北上苗栗拘捕直播主連千毅的「大哥」太陽會苗栗分會長謝育全、成員蘇姓男子，另在高雄逮太陽會高雄分會李姓男子，警方昨晚依違反組織犯罪、槍砲、恐嚇等罪送辦，檢方漏夜複訊後，認定謝有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見。

檢方今天凌晨對謝育全聲押禁見外，蘇姓男子因另案遭通緝，先送監執行2年7月徒刑；李姓男子獲交保10萬，條件為每周二、五晚間至鼓山偵查隊報到。

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檢警查出，連千毅涉教唆去仇家鄭又仁的寵物店猛砸，第二次更朝店面開槍，上月底有名張姓槍手投案收押禁見，經深入追查，張平時擔任謝育全（46歲）保鑣，開槍當晚謝育全疑才剛替雙邊調停，不料連千毅位於鼓山區的據點倉庫隨即被大批車輛鳴喇叭，1輛車更衝撞大門，謝、連等人才讓張姓槍手去開槍示威。

檢警擴大調閱監視器畫面清查，並陸續約談雙方人馬，再度鎖定跟隨謝育全的蘇姓男子（34歲）、太陽會高雄分會成員李姓男子（47歲）、林姓（23歲）及范姓（28歲）男子也有涉入不法行動。

本月9日檢警先於高雄逮捕林姓、范姓男子，移送複訊後聲押，法院裁定收押。