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連千毅背後太陽會大哥涉直播主之亂 檢聲押禁見

2019-11-01 01:25聯合報 記者林伯驊／連線即時報導

高雄檢警偵辦「直播主之亂」，前天北上苗栗拘捕直播主連千毅的「大哥」太陽會苗栗分會長謝育全、成員蘇姓男子，另在高雄逮太陽會高雄分會李姓男子，警方昨晚依違反組織犯罪、槍砲、恐嚇等罪送辦，檢方漏夜複訊後，認定謝有勾串證人及再犯之虞，聲請羈押禁見。

檢方今天凌晨對謝育全聲押禁見外，蘇姓男子因另案遭通緝，先送監執行2年7月徒刑；李姓男子獲交保10萬，條件為每周二、五晚間至鼓山偵查隊報到。

檢警查出，連千毅涉教唆去仇家鄭又仁的寵物店猛砸，第二次更朝店面開槍，上月底有名張姓槍手投案收押禁見，經深入追查，張平時擔任謝育全（46歲）保鑣，開槍當晚謝育全疑才剛替雙邊調停，不料連千毅位於鼓山區的據點倉庫隨即被大批車輛鳴喇叭，1輛車更衝撞大門，謝、連等人才讓張姓槍手去開槍示威。

檢警擴大調閱監視器畫面清查，並陸續約談雙方人馬，再度鎖定跟隨謝育全的蘇姓男子（34歲）、太陽會高雄分會成員李姓男子（47歲）、林姓（23歲）及范姓（28歲）男子也有涉入不法行動。

本月9日檢警先於高雄逮捕林姓、范姓男子，移送複訊後聲押，法院裁定收押。

前晚高市刑大、刑事局南打及保一維安特勤隊等單位再度持拘票、搜索票，衝入苗栗市為公路一間火鍋店大喊數次「不要動」，謝育全及蘇姓男子正與兩桌友人餐敘，當場逮捕，並在2輛轎車上搜出印有太陽會標誌的徽章、貼紙、紅包袋等，以及1支伸縮警棍。警方另同步到高雄新興區七賢一路住宅逮李姓男子。

高市刑大、刑事局南打等大批警力昨晚在苗栗市為公路上一間火鍋店逮太陽會苗栗分會長謝...
高市刑大、刑事局南打等大批警力昨晚在苗栗市為公路上一間火鍋店逮太陽會苗栗分會長謝育全，及成員蘇姓男子。圖／翻攝LINE「黑色豪門企業」
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警方帶謝育全（左二）走出火鍋店。記者林伯驊／翻攝
警方帶謝育全（左二）走出火鍋店。記者林伯驊／翻攝
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警方控制現場進行搜身。記者林伯驊／翻攝
警方控制現場進行搜身。記者林伯驊／翻攝
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警方對太陽會苗栗分會長謝育全（左一）搜身。記者林伯驊／翻攝
警方對太陽會苗栗分會長謝育全（左一）搜身。記者林伯驊／翻攝
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直播主連千毅

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