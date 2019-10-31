湧入警局派出所搗蛋？原來是學童歡度萬聖節

2019-10-31 21:19 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ／台中即時報導



今天是西洋的萬聖節，很多學校都會配合節慶，讓學童感受過節氛圍。台中市太平區頭汴國小學生今天精心打扮成鬼怪、女巫、海盜等服裝造型，拜訪台中市警察局太平分局頭汴派出所，並且應景的高喊「不給糖就搗蛋！」討糖吃，歡度萬聖節，台中市烏日區幼兒園師生穿著五顏六色的服裝、戴骷顱頭面具等，提著「傑克燈」拜訪台中市警局烏日分局，大玩「不給糖就搗蛋」的踩街活動。

萬聖節是西方傳統節日，在每年的10月31日晚間慶祝。相傳萬聖節前夕是鬼怪回到人間的時候，小孩為避免被鬼怪附身，裝扮成各種恐怖樣子，挨家挨戶按門鈴，大叫「不給糖就搗蛋」討糖吃，被按門鈴的屋主都會準備萬聖節糖果等小禮物。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

頭汴國小校長王素貞今天和老師們帶著全校90名學童到頭汴派出所舉辦萬聖節戶外教學活動，學童精心打扮成鬼怪、精靈、女巫及英雄人物，並高喊「不給糖就搗蛋！」頭汴派出所副所長林嘉文準備糖果及小點心，並且帶學童們參觀警用裝備，並搭配犯罪預防、反毒品、反詐騙宣導，寓教於樂。