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湧入警局派出所搗蛋？原來是學童歡度萬聖節

2019-10-31 21:19聯合報 記者趙容萱／台中即時報導

今天是西洋的萬聖節，很多學校都會配合節慶，讓學童感受過節氛圍。台中市太平區頭汴國小學生今天精心打扮成鬼怪、女巫、海盜等服裝造型，拜訪台中市警察局太平分局頭汴派出所，並且應景的高喊「不給糖就搗蛋！」討糖吃，歡度萬聖節，台中市烏日區幼兒園師生穿著五顏六色的服裝、戴骷顱頭面具等，提著「傑克燈」拜訪台中市警局烏日分局，大玩「不給糖就搗蛋」的踩街活動。

萬聖節是西方傳統節日，在每年的10月31日晚間慶祝。相傳萬聖節前夕是鬼怪回到人間的時候，小孩為避免被鬼怪附身，裝扮成各種恐怖樣子，挨家挨戶按門鈴，大叫「不給糖就搗蛋」討糖吃，被按門鈴的屋主都會準備萬聖節糖果等小禮物。

頭汴國小校長王素貞今天和老師們帶著全校90名學童到頭汴派出所舉辦萬聖節戶外教學活動，學童精心打扮成鬼怪、精靈、女巫及英雄人物，並高喊「不給糖就搗蛋！」頭汴派出所副所長林嘉文準備糖果及小點心，並且帶學童們參觀警用裝備，並搭配犯罪預防、反毒品、反詐騙宣導，寓教於樂。

200多名台中市烏日區幼兒園學童打扮成妖魔鬼怪的裝扮，日前聚集烏日分局前，來個妖魔鬼怪大會師。烏日分局員警拿出糖果發送給現場的小朋友，讓小朋友在歡樂的環境下增加學習的興趣，也體驗一下西洋萬聖節熱鬧的氣氛，此時烏日分局也藉由節慶寓教於樂，宣導反毒品、反詐騙、交通安全及婦幼安全，讓犯罪預防、交通安全的觀念從小扎根。

台中市烏日區幼兒園師生提著「傑克燈」拜訪台中市警局烏日分局，大玩「不給糖就搗蛋」...
台中市烏日區幼兒園師生提著「傑克燈」拜訪台中市警局烏日分局，大玩「不給糖就搗蛋」的踩街活動。圖／記者趙容萱翻攝
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台中市太平區頭汴國小學生今天精心打扮成鬼怪、女巫、海盜等服裝造型，拜訪台中市警察...
台中市太平區頭汴國小學生今天精心打扮成鬼怪、女巫、海盜等服裝造型，拜訪台中市警察局太平分局頭汴派出所，歡度萬聖節。圖／記者趙容萱翻攝
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台中市烏日區幼兒園師生提著「傑克燈」拜訪台中市警局烏日分局，大玩「不給糖就搗蛋」...
台中市烏日區幼兒園師生提著「傑克燈」拜訪台中市警局烏日分局，大玩「不給糖就搗蛋」的踩街活動。圖／記者趙容萱翻攝
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台中市太平區頭汴國小學生今天精心打扮成鬼怪、女巫、海盜等服裝造型，拜訪台中市警察...
台中市太平區頭汴國小學生今天精心打扮成鬼怪、女巫、海盜等服裝造型，拜訪台中市警察局太平分局頭汴派出所，歡度萬聖節。圖／記者趙容萱翻攝
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萬聖節台中市幼兒園

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