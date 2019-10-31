警追毒販遭挾持困車內 嫌犯拒捕駕車逃逸翻覆後被逮

2019-10-31 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳夢茹 ／桃園即時報導



桃園市及花蓮縣警方今日在檢察官指揮下兵分多路查緝毒品集團，中午警方在桃園八德圍捕嫌犯時，褚姓嫌犯過於情急想駕駛車輛離開，警方開3槍嚇阻，連花蓮刑大小隊長李孝昌也跳上車攔阻，最後褚嫌因車輛失控撞擊路邊檳榔攤及車輛才停下，警方在褚嫌車上搜出空氣槍和毒品。

桃園市刑事警察大隊偵六隊及花蓮縣刑事警察大隊偵二隊，共同偵辦褚姓嫌犯販毒集團案，昨日於桃市八德區福德北路附近對販賣毒品褚姓主嫌駕駛的自小客車進行拘提搜索，卻發現褚嫌欲上車離去，立即上前攔查，褚嫌見狀企圖衝撞在車頭的花蓮刑大偵查佐呂光強及右側車門旁的隊長駱貞輝。

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眼見褚嫌欲駕車逃逸，李孝昌開啟褚嫌左後車門進入車內，呂光強隨即向輪胎射擊三發，但褚嫌仍載著李孝昌加速逃逸，隨後在福國街口撞擊到停在路旁的3轎車、1機車才停下，連一旁檳榔攤也被波及，造成2警1嫌受傷，警方事後在褚嫌車輛上查扣一包安非它命毒品、一組吸食器及一隻空氣手槍。