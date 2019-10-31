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國家警光獎 他一人查扣詐團7000萬

2019-10-31 19:41聯合報 記者廖炳棋／即時報導

警政署今天下午，配合中華民國警察之友總會舉行「國家警光獎」頒獎典禮，由警政署署長陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強及最高顧問葉國一，分別頒發獎座與獎金給82位得獎者，今年團體組獎金最高為新台幣40萬元，個人組獎金最高20萬元。

「國家警光獎」是警友總會最高顧問葉國一，有感於全國警察人員積極打擊犯罪、維護社會治安與保障人民生命財產安全，為慰勉員警辛勞，連續3年各捐贈新台幣1000萬元，作為執行治安工作績優警察人員獎勵金，以表揚績優警察人員，並激勵警察同仁工作士氣。

「國家警光獎」遴選標準著重在治安工作表現，相對於「全國模範警察」的遴選，不但必須具有特殊重大績效，同時要求品操上的考核要達到足堪為人楷模，此外，也表揚資深績優的警察人員，這是兩者不同的地方。

今年警政署從全國各警察機關薦報53個團體及145位個人績優的事蹟中，甄選出30個團體及52位個人績優警察同仁。其中以今年6月份發生在桃園市桃園區的槍擊案，當時歹徒持槍挾持人質拒捕，警匪對峙，隨時有可能爆發槍戰，署長陳家欽等人指揮，以顧及人質及百姓安全為前提，由桃園分局偵查隊員警與歹徒談判後，人質全數獲釋，犯嫌棄械投降，現場查扣非法制式、改造槍彈與毒品，無人員傷亡，化解一場可能發生的警匪槍戰，獲得團體組偵查犯罪類第1名。

另外，在個人組打擊詐欺類獨佔鰲頭的台中市警察局偵查佐黃信修，他長期布線偵辦跨國詐欺集團，不但與印尼警方同步執行搜索，在印尼境內查獲3處電信詐騙機房，同時在國內將超過百名的幕後金主、境外掮客等犯嫌一網打盡，經法院裁處羈押達59人、查扣現金及不動產等不法所得，超過新台幣7000萬元、被害人高達93人，不但防止詐欺在各國流竄，影響台灣聲譽，更展現出政府與各國協同打擊詐欺犯罪的決心。

台中市政府警察局偵查佐黃信修（中）。圖/記者廖炳棋翻攝
台中市政府警察局偵查佐黃信修（中）。圖/記者廖炳棋翻攝
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警察詐欺

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