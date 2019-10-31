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台南警方緝毒槓上開花 查獲兩把改造手槍及子彈

2019-10-31 18:53聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市刑大盯上安南區一對毒鴛鴦，林姓男子甫因通緝被捕歸案，警方循線持搜索票找上林妻，發現陳姓藥頭剛好在租屋處，陳誤以為警方衝著他而來，在他身上起出20公克安非他命與85公克海洛英，及在車上查獲兩把改造手槍、59顆子彈及1顆達姆彈，得來全不費功夫。警方依毒品及槍砲等罪嫌送辦，經檢方複訊，陳以5萬元交保，林妻則請回。

警方調查，林姓夫妻均染毒癮，並以販毒牟利，早被警方盯上，林日前跑路到台東避鋒頭，日前回台南時，因通緝在案，遭警方緝捕歸案。然而，警方認林妻仍持有毒品，持搜索票前往其租屋處逮人，未料，進入租屋處，發現陳姓男子正在屋內玩手機。

經林妻解釋，陳是藥頭，他誤以為警方是衝著他而來，供出持有毒品，隨即在身上找到20公克安非他命與85公克海洛英外，也在車上查獲兩把改造手槍與59顆子彈與1顆達姆彈。兩人落網後毒癮發作，竟還拜託警方解癮遭拒。

警方依違反毒品與槍砲彈藥刀械管制條例將兩人移送台南地檢署偵辦，經檢方複訊，陳以5萬元交保，林妻則請回。

警方在陳姓藥頭的車上查獲兩把改造手槍與59顆子彈與1顆達姆彈。記者邵心杰／翻攝
警方在陳姓藥頭的車上查獲兩把改造手槍與59顆子彈與1顆達姆彈。記者邵心杰／翻攝
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毒品通緝

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