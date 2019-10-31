台南警方緝毒槓上開花 查獲兩把改造手槍及子彈
2019-10-31 18:53
聯合報 記者邵心杰
／台南即時報導
台南市刑大盯上安南區一對毒鴛鴦，林姓男子甫因通緝被捕歸案，警方循線持搜索票找上林妻，發現陳姓藥頭剛好在租屋處，陳誤以為警方衝著他而來，在他身上起出20公克安非他命與85公克海洛英，及在車上查獲兩把改造手槍、59顆子彈及1顆達姆彈，得來全不費功夫。警方依毒品及槍砲等罪嫌送辦，經檢方複訊，陳以5萬元交保，林妻則請回。
警方調查，林姓夫妻均染毒癮，並以販毒牟利，早被警方盯上，林日前跑路到台東避鋒頭，日前回台南時，因通緝在案，遭警方緝捕歸案。然而，警方認林妻仍持有毒品，持搜索票前往其租屋處逮人，未料，進入租屋處，發現陳姓男子正在屋內玩手機。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
經林妻解釋，陳是藥頭，他誤以為警方是衝著他而來，供出持有毒品，隨即在身上找到20公克安非他命與85公克海洛英外，也在車上查獲兩把改造手槍與59顆子彈與1顆達姆彈。兩人落網後毒癮發作，竟還拜託警方解癮遭拒。
警方依違反毒品與槍砲彈藥刀械管制條例將兩人移送台南地檢署偵辦，經檢方複訊，陳以5萬元交保，林妻則請回。
留言