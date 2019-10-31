台南警方緝毒槓上開花 查獲兩把改造手槍及子彈

2019-10-31 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



台南市刑大盯上安南區一對毒鴛鴦，林姓男子甫因通緝被捕歸案，警方循線持搜索票找上林妻，發現陳姓藥頭剛好在租屋處，陳誤以為警方衝著他而來，在他身上起出20公克安非他命與85公克海洛英，及在車上查獲兩把改造手槍、59顆子彈及1顆達姆彈，得來全不費功夫。警方依毒品及槍砲等罪嫌送辦，經檢方複訊，陳以5萬元交保，林妻則請回。

警方調查，林姓夫妻均染毒癮，並以販毒牟利，早被警方盯上，林日前跑路到台東避鋒頭，日前回台南時，因通緝在案，遭警方緝捕歸案。然而，警方認林妻仍持有毒品，持搜索票前往其租屋處逮人，未料，進入租屋處，發現陳姓男子正在屋內玩手機。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

經林妻解釋，陳是藥頭，他誤以為警方是衝著他而來，供出持有毒品，隨即在身上找到20公克安非他命與85公克海洛英外，也在車上查獲兩把改造手槍與59顆子彈與1顆達姆彈。兩人落網後毒癮發作，竟還拜託警方解癮遭拒。