人質挾持案立功 桃市警獲警光獎

2019-10-31 17:42 中央社 台北31日電



桃園市一家中古車行6月發生犯嫌持槍挾持人質案件，桃園市警察局在警政署長陳家欽指揮下，透過和歹徒談判成功讓人質獲釋，化解一觸即發的警匪槍戰，今天獲頒國家警光獎。

中華民國警察之友總會今天在警政署舉行第三屆「109年國家警光獎」頒獎典禮，包括陳家欽、中華民國警察之友總會理事長郭台強及警友總會最高顧問葉國一都出席頒獎。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳家欽致詞表示，警友總會長期支持、力挺警察，是最佳後盾和夥伴，也感謝其將募款經費花用在員警身上，點滴感受在心；另，葉國一為慰勉員警辛勞，也連3年分別捐贈新台幣1000萬元，以表揚績優員警、激勵士氣，警方表現也都反映在民眾對治安的滿意度。

郭台強和葉國一也說，警友總會和警政署合作共推許多工作，除針對員警安全和涉訟支援外，也特別設立警光獎以給予肯定，並提醒執勤仍以安全為要。

警政署表示，今年從全國各警察機關薦報53個團體及145名績優員警，最後甄選出30個團體、52名個人績優警察獲得「108年國家警光獎」，團體組獎金最高為新台幣40萬元、個人組獎金最高20萬元。

其中，桃園市議會旁一家中古車行於6月12日晚間發生2名犯嫌持槍挾持人質案件，警方獲報後隨即派員前往現場，全案歷經近5小時對峙談判，最後成功讓9名人質平安獲釋，2嫌也交出槍械就逮，順利化解一場可能發生的警匪槍戰，讓事件圓滿落幕。桃園市警察局因此獲得警光獎團體組偵查犯罪類第1名。

另，個人組打擊詐欺類獨占鰲頭者為台中市警察局偵查佐黃信修，他長期佈線偵辦跨國詐欺集團，並和印尼警方同步執行搜索，在印尼境內查獲3處電信詐騙機房，且將國內逾百名幕後金主、境外掮客等犯嫌一網打盡，經法院裁處羈押59人、查扣現金及不動產等不法所得逾7000萬元，被害人高達93人，成績亮眼。