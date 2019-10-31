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碰！警追毒販 嫌犯情急翻車波及檳榔攤

2019-10-31 15:13聯合報 記者陳夢茹／即時報導

桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，今日在檢察官指揮下發動搜索、追捕毒販，中午12點左右，偵防車與嫌犯發生衝撞，嫌犯一時情急翻車波及一旁檳榔攤，更撞上路旁停放的車輛，造成2警1嫌受傷。

警方在檢察官指揮下，於桃園兵分多路逮人，逮捕過程中，褚姓嫌犯駕駛白色轎客車翻車，衝撞到一旁的檳榔攤、3台轎車及1台機車，警方在嫌犯車上搜出槍枝和少量毒品，目前還在擴大搜索中。

桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，今日檢察官指揮追捕毒販，中午12點左右，偵防車...
桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，今日檢察官指揮追捕毒販，中午12點左右，偵防車與嫌犯發生衝撞，嫌犯一時情急翻車撞上路旁停放的轎車。圖／民眾提供
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桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，今日檢察官指揮追捕毒販，中午12點左右，偵防車...
桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，今日檢察官指揮追捕毒販，中午12點左右，偵防車與嫌犯發生衝撞，嫌犯一時情急翻車撞上路旁停放的轎車。圖／民眾提供
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桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，今日檢察官指揮追捕毒販，中午12點左右，偵防車...
桃園市刑事警察大隊和花蓮警方合作，今日檢察官指揮追捕毒販，中午12點左右，偵防車與嫌犯發生衝撞，嫌犯一時情急翻車撞上路旁停放的轎車。圖／民眾提供
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檢察官警察毒品

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