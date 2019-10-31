台南模範警察遭殺害案 證人改口：凶嫌開完槍後還嗆聲

2019-10-31 12:15 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



今年警察節前夕，台南市刑事警察大隊偵查佐劉三榮在柳營區山秀練歌場遭嫌犯梅文魁槍擊右肩1槍，送醫院急救不治，專案小組成員不到1天在高雄逮人，檢方依殺人及違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，台南地院今傳喚目擊證人作證，其中，郭姓男子一改偵訊供詞，證述梅開完槍後還走到已中彈劉身旁嗆聲。

劉三榮父母及親人今天也到庭，表示會以書狀陳述意見。劉的胞弟則說，希望法官能從重量刑。

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台南地院合議庭上午傳喚山秀練歌場沈姓女會計及梅的郭姓友人2名證人，針對案發經過及劉、梅等人在現場相對位置等。

沈女說，她知道梅在卡拉ok打傷劉眼睛的糾紛，案發當時，她坐在隔壁桌和友人聊天，突然聽到「碰」一聲槍響，嚇到馬上跑到安全門。她說，梅開完槍就走了，我們馬上報警，並叫救護車。

當天陪同梅到練歌場的郭姓男子表示，劉打電話找梅，談上次的糾紛，梅到場後，雙方談的很不愉快，隨後梅起 身離席，站在他的後方附近，聽到「碰」一聲，他發現劉雙手仍環抱胸前坐在沙發上手臂流血，他才轉身看到梅站著，目測雙方距離約4米8。

郭指出，他起身往外走，看到梅上前近達77公分，對劉「你不要再逼我，我快跑路了」。隨後，他、梅及梅的女友等人開車離開現場。