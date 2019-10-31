連千毅之亂後續 警逮太陽會苗栗前分會長
2019-10-31 12:12
聯合報 記者邱奕能
／高雄即時報導
連千毅直播主之亂上月在高雄引起動亂，高雄檢警持續追查，昨晚再次北上苗栗，將連的大哥、天道盟太陽會苗栗分會前會長謝姓男子與蘇姓男子等人逮捕帶回高雄，做進一步調查。
據了解，昨天晚上7點時，綽號全哥的謝男（46歲）與友人10多人，在苗栗竹南鎮內的某火鍋店用餐，高市警方與刑事局南打等在外埋伏多時，眼見時機成熟，警方一擁而上進入店內，謝等人一臉錯愕，束手被逮。警方搜查謝男等人身上及停在一旁的2輛車，找到數枚太陽會徽章、紅包袋、幫派衣物，與1支甩棍等，但未尋獲槍彈刀械。
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專案小組另在高雄逮捕李姓男子（47歲）及范姓（28歲）、林姓（23歲）男子等人，不過李否認是太陽會高雄分會成員。
據悉，連千毅與高雄寵物店直播主「大仁哥」糾紛，在上月時，引發一連串砸店砸車與槍擊事件，據傳，謝男當時就有南下與高雄在地聞人陳姓男子等人在某店家內調解連與大仁哥間的糾紛，隨後雙方還一起去酒店暢飲。
繼上月逮捕連千毅等12名嫌犯後，高市警方懷疑謝男等人具有組織性及預謀性，懷疑謝男等人涉及上月直播主之亂，在蒐證月餘後專案小組再次北上逮人。
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