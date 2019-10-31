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台中南屯公寓藏賭博網站 10餘坪空間吸賭金65億

2019-10-31 11:41聯合報 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市第四警分局與刑事局執行查緝賭博專案，22日前往南屯區公寓搜索，帶回現場楊姓負責人及兩名員工，查扣電腦、金融卡等贓證物。據查，楊負責的4個賭博網站橫跨兩岸，楊團隊擔任該賭博網站的會計中心工作，負責金流的管理、維護，而吸引賭客、經營賭博網站另有團隊管理，楊只收取簽注賭金的「水錢」，全案警詢後依違反賭博罪移送，檢方命楊依3萬元交保，兩員工無保限制住居。

台中市第四警分局、刑事局組成的專案小組，聯合執行台中市警局從22日開始，為期一周的「查緝賭博專案」，根據線索，追查出楊姓男子（40歲）租賃南屯區大光街的公寓，涉嫌夥同兩名員工，擔任「極速娛樂」等4個賭博網站的會計中心，負責4個賭博網站的賭客簽注金額、賭金轉帳等金流管理、作帳，並將賭金彙整給幕後經營者朋分利潤，楊則收取過手的「水錢」。

專案小組經蒐證後，22日下午3時許前往楊的租屋處搜索，帶回楊與員工等涉案3人，並查扣犯罪使用的電腦主機5台、手機及SIM卡一批、金融卡等電子憑證等證物。

據查，楊從去年12月間承租該公寓後，利用10餘坪大小的空間，替賭博網站擔任會計中心的工作，並將賭客在4個經營網站所贏得的賭金，以數十個人頭銀行帳戶轉帳匯入，楊等人從中賺取水錢的利潤，經警方初步統計，楊所管理的4個賭博網站，從去年底迄今的簽注賭金達65億餘元，初估楊的不法獲利達百萬元以上。

楊與員工在警詢時都初步承認涉案，但沒有透露實際賺取的金額多寡，全案依賭博罪移送台中地檢署偵辦後，檢方訊問後命楊以3萬元交保，另兩名涉案員工限制住居。

台中市警局表示，從22日展開的查緝賭博專案，總計出動886名警力、掃蕩處所97處，共查獲職業賭場4件41人、六合彩簽賭23件27人、運動簽賭5件10人、網路賭博36件126人、其他12件85人，合計查獲80件289人、現場查扣賭金計20萬餘元。

台中市警局呼籲，取締賭博為本局重要工作項目，尤其適逢明年初總統副總統暨立法委員選舉，為防止選舉賭盤影響大選公平與公正性，警方於選前將持續執行查緝作為，以有效淨化選前社會治安環境，不法之徒切勿以身試法。另民眾如有發現不法情事，歡迎撥打「110報案」專線，或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，一同維護善良風俗，淨化國內治安。

台中市楊姓男子在南屯區公寓內經營賭博網站的會計中心，他所負責的4個賭博網站，從去...
台中市楊姓男子在南屯區公寓內經營賭博網站的會計中心，他所負責的4個賭博網站，從去年底迄今的簽注金額達65億元。記者陳宏睿／翻攝
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台中市楊姓男子在南屯區公寓內經營賭博網站的會計中心，他所負責的4個賭博網站，從去...
台中市楊姓男子在南屯區公寓內經營賭博網站的會計中心，他所負責的4個賭博網站，從去年底迄今的簽注金額達65億元。記者陳宏睿／翻攝
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