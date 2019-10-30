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太陽花學運國賠案 周倪安：國家有錯遲來正義

2019-10-30 19:59中央社 台北30日電

前台聯立委周倪安。 圖／聯合報系
前台聯立委周倪安。 圖／聯合報系
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太陽花學運國賠案，台北地院今天判台北市警局賠前台聯立委周倪安等人新台幣100萬餘元。周倪安表示，這個判決最大意義是表示國家有錯，但至今真相未明仍難以服眾，是象徵性的遲來正義。

周倪安與29名民眾2014年參與太陽花學運在行政院前靜坐，認為遭台北巿警局暴力驅離打國賠訴訟求償。一審北院今天判周倪安等10組人員獲賠償共100萬餘元，可上訴。

關於判決，周倪安表示，十分感謝義務律師團與受害者親友一路陪伴。若非義務團協助，法院判賠政府予受害者10萬元、20萬元的賠償金，其實是難以支付5年多來的律師費。

她認為，此判決最大意義是表示國家有錯，但至今真相未明仍難以服眾，是象徵性的遲來正義。

周倪安表示，此案另有刑事仍在高等法院上訴中，不追到真相不善罷休。

太陽花學運國賠行政院

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