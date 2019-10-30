黑幫舉行成幫周年慶 警方蒐證後連破11案
2019-10-30 18:07
聯合報 記者廖炳棋
／即時報導
這一年來部分黑幫在台北市舉行成幫周年慶，更有藉喪禮告別式、春酒等活動公開串聯、造勢，台北市警察局認為此舉危害社會人心，因此大舉蒐證並進行偵辦。
警察局今年6月初獲報，北聯幫為慶祝成幫60周年，舉辦大型餐會，廣邀各幫派角頭參加，邀請函下方紅色「平」字，代表前幫主王際平回任，警察局立即進行約制，活動當天報請檢察官指揮，加強攔檢蒐證，事後台北市警察局長陳嘉昌指示，成立專案小組朝組織犯罪蒐報。
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警方發現發現北聯幫除涉及暴力討債、經營賭場、販毒、私禁債務人，手段殘暴外，另以地產投資公司名義，刊登不實投資廣告，並以收受投資名義向不特定人吸收資金，觸犯銀行法等罪行，部分被害人懼怕幫派勢力，怒不敢言因此認賠。
專案小組先從8月起，將主持暴力討債犯罪集團黃嫌及共犯計11人檢肅到案，依涉嫌恐嚇取財、強盜、妨害自由及組織犯罪防制條例，移送士林地檢署偵辦；10月初，將強押、私禁債務人洪嫌及共犯計12人查緝到案，台北地檢署檢察官詹騏瑋指揮法務部調查局北市調處及台北市刑大，昨天再就涉嫌主持違法吸金犯罪集團王嫌及共犯計7人檢肅到案，依涉嫌銀行法、洗錢防制法、詐欺及組織犯罪防制條例，移送台北地檢署。
警方累計查獲北聯幫涉及組織犯罪防制條例等案件計16件40人。警察局除特別呼籲民眾慎選投資標的，萬一不慎遭受幫派恐嚇、詐騙或暴力討債，務必勇於出面報案指證，警方有信心也有能力偵破、瓦解犯罪組織。
警方強調，幫派以企業為名，動員幫眾參加喪禮告別式、春酒等活動，影響治安觀感，另外警察局近期傳聞另有幫派將在台北市大規模舉辦成幫周年慶餐會，類似這種漠視公權力、擴大聲勢的黑幫串聯、造勢行為，警察局絕對會成立專案小組聚焦打擊，另結合「第三方警政」，籲請相關業者支持政府掃黑，拒絕資助或提供黑幫活動場所，還給市民乾淨生活環境。
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