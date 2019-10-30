黑幫舉行成幫周年慶 警方蒐證後連破11案

2019-10-30 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ／即時報導



這一年來部分黑幫在台北市舉行成幫周年慶，更有藉喪禮告別式、春酒等活動公開串聯、造勢，台北市警察局認為此舉危害社會人心，因此大舉蒐證並進行偵辦。

警察局今年6月初獲報，北聯幫為慶祝成幫60周年，舉辦大型餐會，廣邀各幫派角頭參加，邀請函下方紅色「平」字，代表前幫主王際平回任，警察局立即進行約制，活動當天報請檢察官指揮，加強攔檢蒐證，事後台北市警察局長陳嘉昌指示，成立專案小組朝組織犯罪蒐報。

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警方發現發現北聯幫除涉及暴力討債、經營賭場、販毒、私禁債務人，手段殘暴外，另以地產投資公司名義，刊登不實投資廣告，並以收受投資名義向不特定人吸收資金，觸犯銀行法等罪行，部分被害人懼怕幫派勢力，怒不敢言因此認賠。

專案小組先從8月起，將主持暴力討債犯罪集團黃嫌及共犯計11人檢肅到案，依涉嫌恐嚇取財、強盜、妨害自由及組織犯罪防制條例，移送士林地檢署偵辦；10月初，將強押、私禁債務人洪嫌及共犯計12人查緝到案，台北地檢署檢察官詹騏瑋指揮法務部調查局北市調處及台北市刑大，昨天再就涉嫌主持違法吸金犯罪集團王嫌及共犯計7人檢肅到案，依涉嫌銀行法、洗錢防制法、詐欺及組織犯罪防制條例，移送台北地檢署。

警方累計查獲北聯幫涉及組織犯罪防制條例等案件計16件40人。警察局除特別呼籲民眾慎選投資標的，萬一不慎遭受幫派恐嚇、詐騙或暴力討債，務必勇於出面報案指證，警方有信心也有能力偵破、瓦解犯罪組織。