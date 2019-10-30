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太陽花學運濺血驅離 法院判台北市警局賠14人逾百萬元

男驗尿呈毒品反應 他為脫罪還造假病歷罪加一等

2019-10-30 17:52聯合報 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市陳姓男子勒戒後，橋頭地檢署觀護人前年底通知他到署採尿送驗，檢驗結果卻又呈現二級毒品陽性反應，懷疑他再涉毒；然而，陳一概否認，狡辯說是服感冒藥所致，私下造假病歷作為呈庭證據，沒想到再次開庭時他又改口說是吃威而鋼，承認造假病歷。檢、審掌握各項證據，推斷陳確實再涉毒，依違反毒品防制條例、偽造文書2罪，各判他4月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，陳男前年12月4日經觀護人通知，到地檢署採尿送驗，送驗結果呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。

陳為躲避刑責，趕在偵查庭開庭前幾天向診所申請先前就診的病歷表，回家後暗自將看診日期偷改為12月1日，並彩色影印病歷表，最後請不知情的刻印行偷刻醫師印章，大膽在病歷上蓋上假印，並在去年2月開偵查庭時，將假病歷作為證據，直說自己在採尿前96小時，曾因咳嗽、流鼻水到診所就醫服感冒藥。

然而，陳卻又在去年4月開庭時，改口說「我有在吃威而鋼」，坦承先前所提出的病歷表是竄改而來，並直說「沒有證據證明我在吃威而鋼」。

檢審認為他供詞反覆，於是向該診所調出原始病歷，證實陳男當庭出具的病歷有假；又函詢食藥署，得到結果是，台灣核准輸入的威而鋼，無論是膜衣錠或口溶錠，都不含安非他命及甲基安非他命成分。檢審綜合以上判斷，陳男應該在當時採尿前96小時內，應有施用二級毒品甲基安非他命。

橋頭地方法院認為，陳男不僅涉違反毒品防制條例，又為規避刑責，變造私文書作為偵查證據，損及診所病歷管理正確性外，更增加案件偵辦困難度，且他還有偽造署押前科紀錄在案，顯示他法治觀念淡薄。

陳男一共涉毒品、偽造文書兩案，橋頭地院分別依違反毒品防制條例、偽造私文書2罪，各判他有期徒刑4月，均得易科罰金12萬元，可上訴。

高雄市陳男驗尿呈現二級毒品反應，他竟造假病歷，謊稱是服感冒藥反應，遭橋頭地院分別...
高雄市陳男驗尿呈現二級毒品反應，他竟造假病歷，謊稱是服感冒藥反應，遭橋頭地院分別依違反毒品防制條例、偽造私文書2罪，各判他有期徒刑4月，均得易科罰金。圖為二級毒品甲基安非他命。圖／翻攝自法務部反毒大本營
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毒品威而鋼反毒

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