男驗尿呈毒品反應 他為脫罪還造假病歷罪加一等

2019-10-30 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／高雄即時報導



高雄市陳姓男子勒戒後，橋頭地檢署觀護人前年底通知他到署採尿送驗，檢驗結果卻又呈現二級毒品陽性反應，懷疑他再涉毒；然而，陳一概否認，狡辯說是服感冒藥所致，私下造假病歷作為呈庭證據，沒想到再次開庭時他又改口說是吃威而鋼，承認造假病歷。檢、審掌握各項證據，推斷陳確實再涉毒，依違反毒品防制條例、偽造文書2罪，各判他4月徒刑，均得易科罰金。

判決指出，陳男前年12月4日經觀護人通知，到地檢署採尿送驗，送驗結果呈現安非他命、甲基安非他命陽性反應。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

陳為躲避刑責，趕在偵查庭開庭前幾天向診所申請先前就診的病歷表，回家後暗自將看診日期偷改為12月1日，並彩色影印病歷表，最後請不知情的刻印行偷刻醫師印章，大膽在病歷上蓋上假印，並在去年2月開偵查庭時，將假病歷作為證據，直說自己在採尿前96小時，曾因咳嗽、流鼻水到診所就醫服感冒藥。

然而，陳卻又在去年4月開庭時，改口說「我有在吃威而鋼」，坦承先前所提出的病歷表是竄改而來，並直說「沒有證據證明我在吃威而鋼」。

檢審認為他供詞反覆，於是向該診所調出原始病歷，證實陳男當庭出具的病歷有假；又函詢食藥署，得到結果是，台灣核准輸入的威而鋼，無論是膜衣錠或口溶錠，都不含安非他命及甲基安非他命成分。檢審綜合以上判斷，陳男應該在當時採尿前96小時內，應有施用二級毒品甲基安非他命。

橋頭地方法院認為，陳男不僅涉違反毒品防制條例，又為規避刑責，變造私文書作為偵查證據，損及診所病歷管理正確性外，更增加案件偵辦困難度，且他還有偽造署押前科紀錄在案，顯示他法治觀念淡薄。