叫友人販售改造槍彈被查獲 男子瞎掰賣機車吃官司

2019-10-30 16:05 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ／台南即時報導



陳姓男子非法持有具殺傷力的改造手槍1枝及子彈1顆，去年間將槍枝送往仁德區友人維修及販售，在臉書提到「小狗要領養，可能要時間療養」，暗示槍枝有損壞需要維修，經警方循線查獲，陳瞎扯委託友人賣機車，但雙方對話中完全沒有出現過「機車」，他辯稱不會寫「機車」兩個字，台南地院認陳犯非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪，處3年2月徒刑，併科罰金5萬元，可上訴。

台南地院合議庭審酌，陳明知未經許可不得持有手槍及子彈，竟持有該批槍、彈，並因該槍枝有缺損，交付友人維修並企圖轉賣，嚴重破壞社會治安。另依相關卷證，陳未曾有將該槍、彈取出，且無前科紀錄，素行尚可，但對非法持有槍、彈部分始終否認犯罪，態度不佳，量處3年2月徒刑。

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檢警調查，陳於去年3月間，將持有改造手槍及子彈，交給仁德區友人開設工廠處維修及販售，歸仁警分局員警持搜索票，同年9月間下午1時50分，在友人住處起出該批槍彈。

辯護人主張，陳並無交付扣案槍彈給友人，也未曾持有扣案槍彈，質疑友人證述是為求減刑，且友人歷次陳述收受槍彈原因為轉賣或維修，數次變更，不足採信。

合議庭傳喚該名友人及另名證人作證，指陳將槍彈寄放在他這裡，叫他幫忙維修及轉賣，但他不清楚哪裡有壞掉，陳覺得他的人際關很廣的樣子，交給他幫忙轉賣，起初開出1萬5千元價碼，後來又缺錢急著脫手，開出7千元。友人證稱，因為他找不到買家，所以一直敷衍陳。

合議庭調閱雙方臉書messenger對話，很隱諱的提及「你這隻」、「恩恩？」、「小狗要領養，可能要時間療養」、「好的。麻煩了。怎麼樣我再去找你聊天」等語。友人證述，對話內容是陳拜託他幫忙販賣扣案槍枝，「你這隻」指槍枝，「小狗要領養需要時間療養」，指的就是陳所交付的扣案槍枝有損壞，需要維修。