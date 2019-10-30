男大生遭賓士車撞死 肇逃駕駛毒品案發監執行
2019-10-30 15:03中央社 台中30日電
中興大學一名黃姓大三男學生，昨天凌晨被賴姓男子開車撞死後逃逸，賴男警方策動下到案，坦承吸毒後開車肇事，先前因毒品案被判刑通緝，他今天被移送地檢複訊後發監執行。
台中地檢署表示，檢方會先就過失致死、公共危險罪嫌複訊賴男，因賴男先前因販毒案被判刑1年10月確定，他未到案被通緝，歸案後會先發監執行。
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賴男昨天晚間8時20分，在專案小組策動下到警局投案，他坦承吸食毒品K他命後，開車撞到黃姓男大生，因慌張加上擔心被逮後必須入監服刑，才會在肇事後逃逸。賴男今天上午被移送時，面對媒體詢問為何肇逃？他則低頭回答說對不起。
檢警調查，21歲賴姓男子28日晚間到大里區一家KTV參加朋友聚會，席間飲酒並吸食毒品K他命，29日凌晨賴男開著鄭姓男子的賓士轎車，載鄭男與鄭男女友返家，再開車折返KTV。
昨天凌晨2時多，賴男準備開車還給鄭男時，行經大里區東明路與永隆路口，與騎機車的黃姓男大生發生碰撞，男大生當場失去呼吸心跳，被送往醫院搶救，院方於凌晨3時10分宣告不治，賴男在案發後棄車逃逸。
賴男除判決確定的毒品案，民國106年1月28日晚間，還與涂姓男子等6名同夥，到台中市南屯區一家加油站，涉嫌參與擄人勒贖案，涂姓男子等人將常姓被害人押走，在汽車旅館內逼簽本票，案件日前已被台中地檢署起訴。
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