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和員警比百米賽跑 通緝犯輸慘了

2019-10-30 12:30聯合報 記者林保光／即時報導

羅姓男子涉妨害自由案通緝中，在高雄市一見到警車停下就拔腿狂奔，和員警比起百米競速，結果馬上氣喘吁吁被員警抓住。警方不但查出他遭通緝，且在他身又搜出毒品，另依違反毒品防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警保安大隊特勤中隊員警，10月28日凌晨，巡邏經過高雄市三民區建國路與南台路，發現羅姓男子（23歲）才與員警一對眼就轉頭狂奔，員警起疑，立刻下車追趕，雙方追逐到建國路與自立路口，約百米路程攔下羅，問他為何一見警方就跑，羅便坦承是通緝犯。

據了解，羅姓男子涉妨害自由，經台東地方法院判刑55天，原本可以易科罰金，但他未到案執行，今年9月17日才遭台東地檢署發布通緝。警方在羅姓男子身上另搜出些許毒品，他不但得服刑，還再吃上違反毒品危害防制條例官司。

羅姓男子遇警狂奔，跑了約百米距離，被員警追上壓制。記者林保光／翻攝
羅姓男子遇警狂奔，跑了約百米距離，被員警追上壓制。記者林保光／翻攝
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毒品通緝高雄市

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