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瑞傑招攬投資泰國房產吸金4億 前台東市長、本土劇演員等人交保

2019-10-30 09:20聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

瑞傑國際地產公司被控涉嫌向民眾招攬投資泰國房地產，並保證前兩年獲利10%，不法吸金4億多元，逾2百人受害。台北地檢署昨指揮調查局、刑事局搜索並約談創辦人前台東市長陳建閣、前後任負責人北聯幫主王際平等9人，今清晨複訊後命陳建閣以50萬元交保。

調查局昨晚間10點許將陳建閣、王際平移送北檢複訊，今凌晨訊後檢察官將王聲押禁見。

本土劇演員「成潤」以30萬元交保、美女講師「Ruby」李怡君以20萬元交保、董監事楊燕婷以10萬元交保、吳竑霈以10萬元交保、幹部吳竑霈及侯逸芸各以10萬元交保。

至於2名證人李承仲、簡惠茜則獲請回。

瑞傑國際創辦人陳建閣曾任台東市長，2015年11月代表國民黨登記參選台東縣區域立委，經一番廝殺後，民進黨籍劉櫂豪獲勝。陳建閤2016年創立瑞傑國際地產公司。「平哥」王際平曾任北聯幫第四任幫主，卸任後經營房地產，今年6月回鍋第七任幫主。

檢調獲報，該公司自2016年起透過臉書粉絲團，分享泰國交通等硬體建設發展快速，包括高架高速公路、雙軌貨運鐵路及連接三個機場的EEC高鐵正火熱建成，吸引民眾好奇泰國經濟狀態，並提供免費諮詢服務。

檢調查出，該公司在北市大同區重慶北路辦公室召開說明會，分別由美女講師「Ruby」李怡君等人負責向民眾說明投資方案，佯稱在泰國春武里府投資興建「瑞傑花園」建案，該案位於「泰國政府4.0經濟戰略計畫」中，鎖定中高階外派人才租屋需求，租金回報率豐厚，「早投資早享受」，但該建案興建不久便停工。

團隊宣稱，每單位新台幣100萬至200萬元，即可輕鬆入手泰國房產，並保證前兩年可獲利10%。其中一名投資顧問是本土劇演員「成潤」陳伯偉，曾演出廉政英雄、風水世家、嫁妝、春花望露、大時代。他自稱拍片之餘會抽空前往到泰國，拜訪當地辦公室、勘查建案工地，實際了解環境發展。

事後，出現投資人拿不到紅利，面臨血本無歸等情況，吸金案因而曝光。 專案人員昨發動偵查行動，約談陳建閣、王際平、李怡君、楊燕婷、侯逸芸、吳竑霈、陳伯偉等7名犯嫌及2名證人到案。

台北地檢偵辦違法吸金投資案，昨晚約談台東前市長陳建閣後，命他以50萬元交保。本報...
台北地檢偵辦違法吸金投資案，昨晚約談台東前市長陳建閣後，命他以50萬元交保。本報資料照片
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