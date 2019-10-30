獨／教唆殺人割陽具通緝犯逃亡多年 重病返台投案
2019-10-30 09:08
聯合報 記者卜敏正
／嘉義即時報導
嘉義縣太保市民賴定國，20年前教唆賴棟等人，聯手殺害太保市農會前理事長官評西，並割下生殖器棄屍，被判處無期徒刑，賴定國棄保潛逃中國大陸，日前因病痛纏身，透過友人聯絡警方投案，嘉義縣警方26日到桃園國際機場將賴定國帶回，移送嘉義地檢署訊後發監執行，因重病監所拒收昨交付家屬。
63歲的賴定國26日晚間由家屬陪同，從中國大陸搭機返台，下機後航警鎖定他通緝犯身分，家屬說明已向警方投案，因賴罹患食道癌、身形衰弱、無法行走，全程坐在輪椅上，由航警陪同家屬推輪椅出關，向等待多時的嘉義縣警方投案，隨後押解賴搭乘救護車先到嘉義長庚醫院就醫，檢方隔日複訊。
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嘉義看守所表示，賴男病況嚴重，當天尚未辦理入監手續就送醫治療，因情況危急，昨經檢察官同意辦理拒收，在醫院病房將賴男交付家屬。
發生於民國89年間官評西遭殺害棄屍案，主嫌賴棟供稱，賴定國懷疑官評西與其嬸嬸有不正常關係，加上其嬸嬸與他有建屋地界問題，官評西弟弟也與他有會錢問題，官評西出面處理時雙方不睦，賴定國認為官評西長期欺壓他，多次表示要殺官某。
同年5月1日賴定國找2名官姓友人，邀約官評西到台南鹽水喝酒，官評西上車後被人架住，由賴棟持尖刀刺殺，官評西重傷倒下後，賴棟還割下被害人陽具，後棄屍在快速道路高架橋涵洞下。
賴定國事後拿出170萬餘元，希望賴棟頂罪，但承認殺人的賴棟一審被判死刑後翻供，供出3名同夥，嘉義地檢署重啟調查，雖然賴定國始終否認共同殺人，但檢方找到關鍵證據，認定賴定國及2官姓男子涉案，經法院判處賴定國無期徒刑，2官姓男子各15年刑期。
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