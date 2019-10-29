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假卸漁貨下水道掩護 海巡識破大溪漁港扣2千萬私菸

2019-10-29 20:58聯合報 記者游明煌／即時報導

海巡署偵防分署基隆查緝隊接獲情資，北部地區走私集團企圖以載運漁貨掩飾方式走私大量未稅菸品入境，專案小組昨天埋伏蒐證，在宜蘭縣大溪漁港執行查緝行動，分別在2艘漁船密艙發現未稅菸品共599箱，市價約2400萬元，今天由宜蘭縣政府科清點後扣押及辦理後續銷燬事宜。

經海巡署第一巡防區勤務統合下，由偵防分署基隆查緝隊、北部分署第一岸巡隊、艦隊分署第16海巡隊及新北市政府警察局汐止分局社后派出所、基隆市政府財政處菸酒管理科等單位組成專案小組，昨天發現時機成熟，分別在「新X榮」、「新X隆」兩艘漁船密艙發現未稅菸品。

基隆查緝隊表示，情資顯示，走私集團得知大溪漁港有漁船，欲利用例假日較少人之際，以漁船載運漁貨卸貨停靠假象，再以停靠港邊倉庫前下水道旁作為掩飾，遭專案小組人員識破，在漁船密艙分別查獲某品牌私菸220箱及379箱，未稅菸品部分，由宜蘭縣政府財政處菸酒管理科清點後扣押及辦理銷燬事宜。其中新X榮漁船曾於104年被查獲私菸，如今重操舊業再犯。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

假卸漁貨下水道掩護，海巡識破大溪漁港扣2千萬私菸。記者游明煌／翻攝
假卸漁貨下水道掩護，海巡識破大溪漁港扣2千萬私菸。記者游明煌／翻攝
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海巡署基隆走私

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