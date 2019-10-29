被害人中槍倒地再補1槍 法官認有殺人犯意判刑16年

2019-10-29 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ／即時報導



苗栗縣頭份市蟠桃活動中心前今年1月23日發生徐姓男子（29歲）遭槍殺案，開槍林姓男子（36歲）辯稱槍口往下，沒有想致人於死，苗栗地方法院法官調查認定死者中槍倒地後，林男再補開1槍，2槍都在胸腹重要部位，最近依殺人罪、槍砲彈藥刀械管制條例，判決有期徒刑部分應執行16年。

法官調查，林男今年1月22日晚間找徐男幫忙與他人談判，責怪徐男喝酒壞事，雙方因而在臉書發生爭執，相約翌日晚間在頭份市蟠桃活動中心見面談判，林男1月23日下午5點多開車到蟠桃活動中心停車場，約1個小時後發現徐男持西瓜刀現身，開車折返住處拿改造手槍，晚上7點31分再搭車到蟠桃活動中心。

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林男到場後，下車持改造手槍對空開1槍，徐男抽出西瓜刀衝過來，林男朝徐男開1槍，徐男中槍倒地，林男再朝徐男開1槍後逃逸，徐男被送醫，因胸腹部臟器損傷破裂出血、多處骨折，急救無效死亡。

判決書指出，林男辯稱沒有想要致人於死，槍是往下射擊，也不知道為什麼打到徐男腹部，但死者身體1槍從 腋窩上方左肩三角肌部射入，右背肩胛部射出，另1槍左側胸壁季肋部射入，右後腰射出，胸腹部包覆人體重要內臟器官部位，林男接連2次射擊，足見致徐男於死之意甚堅。