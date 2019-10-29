南二高斜張橋墜橋死者 偷車南下出意外

2019-10-29 16:15 中央社 屏東縣29日電



南二高斜張橋27日發生1輛自小貨車撞護欄、駕駛墜橋死亡意外，警方今天指出，死者為戶籍在新竹的39歲陳姓男子，他涉嫌在嘉義偷竊自小貨車後南下出意外，全案依竊盜罪移送。

警方表示，陳男有竊盜及毒品前科，他涉嫌在嘉義的1家工廠偷竊自小貨車後南下，行經南二高斜張橋時撞上護欄，疑因沒有繫安全帶，人從擋風玻璃彈出摔落橋下當場死亡。

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警方指出，從死者指紋查獲陳姓男子的身份，另陳男姐姐27日晚間也確定死者是她的弟弟，但她已經很久沒有與陳男聯絡。

至於死者是否涉及吸毒或酒駕，警方表示，檢驗報告還沒有出爐。

檢方昨天進行相驗，確定陳男是頭顱破裂等傷重而死亡。警方指出，由於陳男涉嫌偷竊自小貨車，全案仍依竊盜罪移送。