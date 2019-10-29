警政署全國掃蕩賭博 破708案逮1712人

2019-10-29 16:02 中央社 台北29日電



總統大選將至，警政署刑事局於22日至28日進行「108年第3次全國同步查緝賭博專案」，共掃蕩991處所，查獲各類賭博案件708件、1712人，查扣現金近新台幣2400萬元。

刑事局今天舉行「全國總動員掃蕩賭場，警政署強力出擊遏制地下賭盤」破案記者會，副局長朱宗泰表示，總統、副總統及立委選舉將於明年1月11日舉行，為防制選舉賭盤影響選風，警政署特於22至28日執行全國同步查緝賭博專案行動。

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朱宗泰說，這次專案共計查獲各類賭博案件708件、1712人，其中，包含職業賭場57件、514人，六合彩簽賭277件、325人，運動簽賭41件、79人，網路賭博221件、439人，其他賭博112件、355人，共計現場查扣現金2372萬4096元，查緝成效良好。

刑事局偵查第九大隊第一隊隊長王琮聖表示，日前執行網路偵蒐發現，某兩個娛樂城網站長期經營國內外運動賽事、百家樂、六合彩、電競賽事等博弈遊戲供人下注簽賭，自106年6月營運迄今的交易金額約40億元。

經專案小組長期蒐證、跟監，掌握相關犯罪事證後於10月22日至24日搜索全台18個處所，查獲犯嫌15人，並查扣電腦31台、手機17支、現金686萬餘元贓證物。

刑事局國際刑警科副隊長張詔雄也說明，去年接獲馬來西亞商業刑偵局提供「假冒公署」詐騙情資，經陸續向上溯源，循線分別於今年1、3、5月台中市和高雄市破獲詐欺水房和機房，經扣案數位證據資料分析，另於10月22日至宜蘭縣執行拘提搜索，發現集團成員還涉嫌經營地下簽賭，已知兩個月賭金逾千萬元。

現場扣押賭資現金973萬餘元、汽車3部和賭博機房一處、銀行存簿、提款卡和記帳單等贓證物。

警政署表示，選舉將屆，絕不容許以選舉賭盤影響選舉結果正確性的不法事件，各警察機關將持續清查各類賭博案件是否涉及選舉賭盤，對於企圖經營選舉賭盤及各種影響選舉秩序的不法分子，將持續強力偵辦。