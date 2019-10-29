影／賭博網站高科技管理 投注單竟有QR Code
2019-10-29 15:40
聯合報 記者李奕昕
／台北即時報導
柯姓男子涉嫌經營賭博網站，製作QR Code條碼管理投注單，以科技管理方式避免漏單，2年來收受下注逾40億元，刑事局查獲柯等15人，持續掃蕩賭博網站及六合彩簽賭，避免選舉賭盤影響明年總統大選。
警方調查，柯姓男子（34歲）經營大立娛樂城、QQ娛樂城等賭博網站，提供百家樂、六合彩、吃角子老虎、電競賽事及國內外運動等數十種博弈遊戲，下游組頭收到投注單後拍照，製作對應的QR Code，一併輸入系統，以利上游組頭管理。
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刑事局偵九大隊第一隊網路情蒐發現，鎖定總監、總代理、代理商等18處，22日起一連3天在高雄市、新北市、基隆市、宜蘭縣搜索，逮捕柯等15人，查扣現金686萬元、電腦、傳真機及六合彩簽單。
警方發現有網路系統商同時支援詐騙集團及地下簽賭，馬來西亞警方今年初請求刑事局協查，指有民眾的網路銀行款項遭盜轉，IP落在台灣。
刑事局國際科第二隊陸續在台查獲詐團，22日在台中市拘提系統商黃姓男子（30歲）等6人，在宜蘭縣拘捕使用該系統的李姓男子（30歲），李經營六合彩及今彩539簽賭，3個月來經手約1千萬元，住處放有現金973萬元。
警政署清查選舉賭盤常依附的六合彩簽賭及賭博網站，22日至昨天動員刑事局及全台警力，掃蕩991處，查獲賭博案708件1712人，含職業賭場57件514人、六合彩簽賭277件325人、運動簽賭41件79人、網路賭博221件439人及其他賭博112件355人，查扣現金2372萬元。
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