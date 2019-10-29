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年輕警洩密給毒蟲 檢起訴並建請從重量刑

2019-10-29 14:48聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義縣警局黃姓員警今年7月間以個人帳號登入警政署Ｍ-Police系統，幫忙涉及毒品案的黃姓男子查車籍資料，將車主性別、車籍地址和車主的刑案資料洩露給黃男，讓黃男發現自己被嘉義憲兵隊跟監，嘉義地檢署今天依洩漏國防以外機密罪起訴黃員，並請求法院從重量刑。

起訴指出，黃員（21歲）今年7月31日收到黃姓男子的微信，希望幫忙查車牌，黃員隨即回覆「上班用可嗎？老闆」，當時是安居毒品專案期間，他也提醒黃男「最近有專案，自己小心」，隔日在黃男催促下，他才告知車牌資料給黃男。

檢方指出，該車是嘉義憲兵隊所有，黃男涉嫌販賣毒品案件，該案偵辦單位就是嘉義憲兵隊，他經黃員提醒後才知自己被跟監，嘉義縣警局日前查獲黃男涉及毒品案，查扣他的行動電話，發現有與黃員通聯紀錄，始知黃員洩密。

檢方表示，黃員明知黃男有毒品惡習，身為執法人員，卻濫用職權幫忙黃男查詢車籍資料，方便黃男躲藏，實屬重大。

警方指出，該員警畢業後分發到派出所，對偵辦刑案有興趣，但與毒品人口交往的界線拿捏不慎，才犯下此案，現已調離現職到分局警備隊，並記過處分。

嘉義縣警局將黃員調離現職。圖／本報資料照片
嘉義縣警局將黃員調離現職。圖／本報資料照片
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毒品嘉義憲兵

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