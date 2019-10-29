洩偵辦情資給毒友 檢起訴警員從重量刑
2019-10-29 14:33中央社 嘉義市29日電
嘉義縣黃姓員警今年6月起涉嫌利用職務之便，透露他人個資和警方偵辦專案時間給沾染毒品的黃姓友人，嘉義地檢署今天依瀆職罪將黃姓員警提起公訴，並建請法院從重量刑。
嘉義縣政府警察局表示，黃姓員警已調離原服務單位，並安排人員加以輔導，靜待司法判決。
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起訴書提到，黃姓員警（21歲）從民國107年10月起在嘉義縣朴子警分局某派出所擔任員警，今年6月起接到黃姓友人的訊息，要求查詢車籍資料，黃姓員警以電話告知相關資訊。
黃姓員警和黃姓友人多次利用手機通信軟體聯絡，黃姓友人間接發現被嘉義憲兵隊跟監。警察局因其他案件查扣黃姓友人行動電話，進而查獲黃姓員警涉嫌不法。
嘉義縣警察局刑事警察大隊偵查發現，黃姓員警除了利用職權透露他人個資法外，還主動告知黃姓友人「最近有專案，自己小心」，提醒黃姓友人防範警方偵辦。
嘉義地檢署檢察官認為，黃姓員警是執法人員，卻與毒品案件的犯罪嫌疑人勾串濫用職權查詢資料，方便黃姓友人躲藏，犯行實屬重大，建請法院從重量刑。
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