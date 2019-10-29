影／聽前輩的話躲水箱 逃逸移工成「甕中之鱉」全落網

2019-10-29 11:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ／台中即時報導



移民署台中專勤隊近日接獲檢舉，北屯區工地涉嫌雇用非法移工，專勤隊今天清晨會同市府勞工局等各單位前往查緝，在場查獲逃逸移工及逾期滯留的外僑等13人，經調查，全部都是來自於越南，專勤隊查緝時，還有5名移工躲在狹窄、不容易被發現的地下室水箱夾層內，以為不會被查獲，但專勤隊仍將藏匿者都揪出來。專勤隊人員表示，過去查緝時早有類似經驗，躲在該處就像「甕中之鱉」，一個都逃不掉。

台中市移民署台中專勤隊接獲檢舉，北屯區松竹五路工地的包商聘請非法移工，經連日蒐證後，今天清晨6時許，等待移工上班後，專勤隊會同市府勞工局、市警局、彰化縣警局田中分局、海巡署台中機動查緝隊、中區分署第三岸巡隊聯合查緝，順利在該工地查獲13名越南人士（10男3女），年齡都約20餘歲，其中9名是通報失聯的移工，另外4名是以探親、觀光名義進入台灣，逾期滯留的外僑。

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台中專勤隊表示，查緝時會同各單位人力以前後包抄的方式，一舉查獲違法外籍人士，其中有5名越南移工疑聽取前輩的建議，躲在工地陰暗潮濕、僅50公分寬度的狹窄水箱夾層，文風不動，以為可以躲過查緝，但最終仍被細心逐一搜查的專勤隊人員發現而逮獲。

台中專勤隊指出，逃逸移工都會經驗交流，過去也曾在工地的水箱夾層內查獲過逃逸移工，因此執行查緝時，該處是必定會搜查的位置，查獲的13名越南籍人士中，通報逃逸失聯的時間從1年至4年都有，另外逾期滯留的外僑，逾期的時間約為1年。