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「怪手」名列32大槍擊要犯 逃亡一年終於被逮

2019-10-28 23:15聯合報 記者李承穎／即時報導

53歲男子李清森前年10月持制式手槍射傷陳姓男子，陳急救後才挽回一命，嘉義地方法院去年依槍砲彈藥管理條例判李5年10月徒刑，未料李男卻逃亡，警政署將他列為32名重大槍擊通緝要犯名單之一，嘉義市第一警分局日前發現他藏匿位於台南的胞姊家中，循線將他逮捕，解送歸案。

判決指出，李男因右手車禍萎縮，綽號「怪手」，他與陳男是舊識，多次向陳男借款不成，心生不滿，案發當日與陳男相約在嘉義市世賢路碰面，李一見面就朝陳男射擊，陳男的友人見狀隨即將李的槍枝奪下，並將他壓制在地，但李脫逃趁機搭車逃逸。

子彈從陳男左背部貫穿至左下腹部，多處臟器受損，陳的友人開車直奔彰化秀傳醫院將他送醫，才恢復意識，李男拉扯時右腳粉碎性骨折，不敢就醫，右腳一度發黑。

李男在警方策動下投案，並再交出制式手槍一把和14發子彈，但陳不願提告傷害罪，李也辯稱是走火誤擊，檢方依槍砲彈藥管制條例諭令李男5萬元交保，但他去年3月得知判刑5年後便棄保潛逃。

警方指出，李男一年來躲藏親友家，靠親友接濟維生，本月25日循線得知他的落腳地，他見大批警方前來圍捕，也未反抗，順利解送歸案。嘉義市警局長張樹德為慰勞獎勵認真執勤的專案小組同仁，今天也到第一警分局頒發破案茶，肯定同仁的辛勞。

嘉義市警局長張樹德（右五）今天頒發破案茶，慰勞同仁辛勞。圖／嘉義市警局提供
嘉義市警局長張樹德（右五）今天頒發破案茶，慰勞同仁辛勞。圖／嘉義市警局提供
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嘉義槍枝通緝

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