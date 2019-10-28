影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ／台東縣即時報導



台東市和平街上一家被部落客與網友捧紅的「王子麵店」，60幾歲龍姓老闆今晚上遭網友指控疑狠心將兩個月大小黑貓猛摔在地上，活活摔死，因事發時間正值用餐時間，不少人目擊，此事被網友PO文在臉書，隨即引起公憤，許多人留言「今後拒吃」。

至昨天晚上11時許，麵店前仍聚集人群，多數是來搶救其他貓咪，也有人好奇圍觀，現場民眾都直批業者太狠心，有女市民在小黑貓被摔死前2分鐘拍下黑貓生前可愛模樣，她難過：「沒多停留一下，來阻止」。

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吳姓女網友在臉書台東大小事貼文：「剛剛6點49分，台東知名麵店廚房發生一件人為摔貓致死事件／發生經過：該店樓頂有數隻小貓，麵店老闆將屋頂其中一隻黑色小貓抓起，用力摔到地板上，小貓爆頭流血抽搐死亡。該店老闆看到一大堆麵攤客人及路人圍觀，馬上把還在抽搐的貓咪放到米袋，把地上大量的血沖掉，再將藏有貓咪屍體的米袋帶離店裡，毀滅證據」。

吳姓女網友也徵求「剛剛有在現場的人或是有錄到影的民眾，請在下面留言」。

貼文一出，短短3小時就超過500則留言，絕大多數是指責麵店老闆太狠毒，太惡質，豈可狠心殘殺虐死小動物，並留言從今天開始拒吃。 有人說「怎麼可以對貓如此殘忍，真叫人氣憤，別再去消費了」。有網友理性留言「用錯誤的處理方式讓自己陷入眾矢之的，生命誠可貴，商譽價更高，不管有意無意，一個成年人更應該知道善待眾生，結善緣。」也有網友留言「聽說還有其他小貓咪，好擔心，有人去營救嗎？」

台東警分局中興派出所得知訊息後，立即會同台東縣動物防疫所前往現場採證，並約談2名目擊證人及麵店龍姓老闆，雖然虐死動物最重可處2年以下刑期，併科20萬至200萬元罰款，且證人指證歷歷，但無貓咪屍體，現場貓血被沖洗乾淨，龍姓業者在警方偵詢時堅稱「沒有摔貓，是抓貓時，小貓從他手上滑落掉在地上死亡。」缺乏具體物證，後續如何處分，台東縣動物防疫所還要再研究。

但據麵店鄰居趙姓男子表示，麵店屋簷縫隙裡有隻流浪母貓大約在2周前生了3隻小貓，3隻小貓偶爾隨母貓下地玩耍，他親眼看到麵店老闆抓起一隻小黑貓，兇狠的怒摔在地板上，根本不是業者說的「不慎滑落」，他還不及拿手機拍照存證，麵店老闆就把貓屍藏入米袋，把血跡沖洗乾淨，再騎機車外出丟棄貓屍。

趙姓男子說，血就從小貓的耳朵、鼻孔及嘴巴流出，那慘狀，連他太太看到都難過啜泣。

昨天晚上11點，麵店前有不少愛貓人士聚集，要搶救其他小貓，母貓則受驚嚇逃離，愛貓人士表示，兩隻小貓都抓到後，會先養大，再結紮，之後送人認養。