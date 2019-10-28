親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

車上吸毒拒檢 破牆衝進校園

2019-10-28 00:31聯合報 記者蕭雅娟／台北報導

嫌犯拒絕盤查，開車撞到校園圍牆，衝入校園。 記者蕭雅娟／翻攝
嫌犯拒絕盤查，開車撞到校園圍牆，衝入校園。 記者蕭雅娟／翻攝
分享

石姓男子昨天下午開車載曾姓男子，行經台北市士林區停等紅燈時，被路旁執行交通取締的林姓員警聞到車內飄出疑似拉Ｋ的塑膠惡臭；石男拒絕盤查逃逸，被員警騎機車一路狂追二公里，最後車子失控撞破北市中正高中鐵製圍牆衝進操場，兩人負傷就逮，依毒品等罪嫌送辦。

士林警分局後港派林姓警員，昨天下午四時許在中正路、福港街口執勤時，發現路口停等紅燈的自小客車車窗打開，飄出一陣塑膠惡臭，他懷疑車上有Ｋ他命毒品，上前要求受檢；廿三歲駕駛石男見狀立即踩油門，拒絕攔查加速逃逸。

林姓警員隨即通報勤務中心攔截圍捕，並騎機車一路鳴警笛追趕，雙方沿著承德路往北投方向追逐約二公里後，石男突然在福國路急速迴轉，失控撞上中正高中後方的鐵製圍牆，車子直衝進校園，停止在操場樹下。

小客車車頭全毀，石姓、曾姓兩人負傷被捕，兩人簡易包紮後無大礙，帶回警局調查。警方在車上飲料杯中菸蒂，驗出微量三級毒品反應，另搜出一把開山刀；初步調查兩人是因擔心被警方查獲吸毒才會逃逸。

毒品北市警察

相關新聞

盧秀燕大將賴溪松車禍不治…安全帶怎變殺人凶器？

2019-10-28 00:06

賴溪松車禍亡 不繫安全帶…只怕更慘

2019-10-28 00:06

台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死

2019-10-27 21:56

影／疑車上拉K逃避警方攔檢 2嫌開車撞進高中校園

2019-10-27 20:55

為何安全帶反成殺人兇器？醫師這樣分析

2019-10-27 18:54

警嗅到K他命上前盤查 男飆車逃2公里自撞高中後門

2019-10-27 17:22

賴溪松車禍亡 檢相驗初判死因：內出血及安全帶勒頸

2019-10-27 14:55

獨／賴溪松車禍亡 家屬：為何安全帶變成殺人凶器？

2019-10-27 14:02

農業大將賴溪松車禍身亡 盧秀燕：失摯友深感心痛

2019-10-27 13:48

果菜市場董座賴溪松車禍過世 盧秀燕：農業界重大損失

2019-10-27 13:43

果菜公司董座車禍亡 資深交警：罕見安全帶致內出血

2019-10-27 13:37

影／駕駛眼前一片黑 賴溪松車禍死亡胸部有安全帶勒痕

2019-10-27 11:53

賴溪松車禍亡 台中農業局長感慨賴對台中農業貢獻很多

2019-10-27 11:49

影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

2019-10-27 10:30

南方澳跨港大橋崩塌將滿月 究責名單11月報交通部

2019-10-27 10:06

台中果菜市場賴溪松驚傳車禍辭世 業界政壇悼念

2019-10-27 09:10

中市果菜公司賴溪松董事長 昨不幸車禍過世

2019-10-27 09:00

拆南方澳斷橋 2船待拖 要取4件寶物

2019-10-11 23:40

影／10月多項交通新制上路 正妹女警找萌童辦活動宣導

2019-10-06 13:19

28歲印尼籍漁工下月即將成婚 卻命喪跨港斷橋意外

2019-10-04 14:13

南方澳跨港大橋坍塌 油罐車司機病情趨穩

2019-10-01 16:44
看更多

熱門文章

影／盧秀燕輔選大將賴溪松車禍亡 座車駕駛疑自撞

2019-10-27 10:30

獨／賴溪松車禍亡 家屬：為何安全帶變成殺人凶器？

2019-10-27 14:02

中市果菜公司賴溪松董事長 昨不幸車禍過世

2019-10-27 09:00

為何安全帶反成殺人兇器？醫師這樣分析

2019-10-27 18:54

台中果菜市場賴溪松驚傳車禍辭世 業界政壇悼念

2019-10-27 09:10

果菜公司董座車禍亡 資深交警：罕見安全帶致內出血

2019-10-27 13:37

女博士遭國際刑警、戰地醫生等連四詐 半年遭騙560萬

2019-10-27 14:15

影／駕駛眼前一片黑 賴溪松車禍死亡胸部有安全帶勒痕

2019-10-27 11:53

賴溪松車禍亡 檢相驗初判死因：內出血及安全帶勒頸

2019-10-27 14:55

國一女友主動「想愛愛」 他上陣結果是賠5萬吃牢飯

2019-10-27 10:35

缺錢台東葉男結夥持刀闖母好友家行搶 二審3人都判8年

2019-10-27 12:10

太過分！大學生涉偷老闆遺物 素食餐廳不提告只求歸還

2019-10-27 22:07

影／台東名麵店老闆狠摔死2周大小貓 小貓生前模樣曝光

2019-10-28 01:33

病患家屬要不到病床 辱罵女護理師爛人判拘役40天

2019-10-27 08:26

高雄櫃姐女廁遭挾 男涉封嘴強揉胸竟扯她劈腿

2019-10-27 22:57

影／基隆漁船翻覆5人受困 幸好船隻經過趕快救人

2019-10-27 16:27

拍下老爺爺看A片打手槍 男涉恐嚇家屬索討70萬

2019-10-27 13:14

台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死

2019-10-27 21:56

台北車站上午停電 旅客崩潰吃不到台鐵便當

2019-10-27 13:13

果菜市場董座賴溪松車禍過世 盧秀燕：農業界重大損失

2019-10-27 13:43

南方澳跨港大橋崩塌將滿月 究責名單11月報交通部

2019-10-27 10:06

兩國中生在砂石車下逃過死劫 「只差兩步被車壓到」

2019-10-27 21:03

負氣離家錯過父喪子婚 男愧疚返家團圓如電影情節

2019-10-27 12:23

農業大將賴溪松車禍身亡 盧秀燕：失摯友深感心痛

2019-10-27 13:48

影／釣蝦場加熱棒爆炸受傷 網友po文引發熱議

2019-10-27 16:24

賴溪松車禍亡 台中農業局長感慨賴對台中農業貢獻很多

2019-10-27 11:49

影／她逛基隆廟口包包險被扒走 驚呼治安有待加強

2019-10-27 17:25

警嗅到K他命上前盤查 男飆車逃2公里自撞高中後門

2019-10-27 17:22

消防救護員拒絕跨區送醫遭調職 基層嘆怕寒蟬效應

2019-10-27 20:24

驚險！高雄砂石車撞上國中生兄弟檔 單車扭曲變形

2019-10-27 11:53

台北車站今早一片漆黑 台鐵：變壓器異常起火

2019-10-27 10:41

不只美軍詐騙梗 高雄婦要匯55萬給印尼「挖礦男」

2019-10-27 21:51

影／國三高屏交界驚傳墜橋 小貨車駕駛疑遭拋出車外慘死

2019-10-27 12:22

8旬老婦烈日下想回故居看看 員警護送她回家

2019-10-27 14:26

熟女慘陷戀愛詐騙 網路男蟲騙她當提領車手

2019-10-27 12:19

夫妻長期分居後懷孕流產 妻子說是先生的種遭法官打臉

2019-10-27 17:37

一張領藥單 讓女子生活費失而復得

2019-10-28 00:04

館長台中擴館遭恐嚇 警方查獲涉案人移送法辦

2019-10-27 09:55

台鐵新烏日站1男突揮刀 鐵警壓制強至送醫

2019-10-27 13:17

他正翻拍6千元點數卡 警方急告知真相結局圓滿了

2019-10-28 00:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top