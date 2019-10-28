車上吸毒拒檢 破牆衝進校園

2019-10-28 00:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ／台北報導



嫌犯拒絕盤查，開車撞到校園圍牆，衝入校園。 記者蕭雅娟／翻攝 分享 facebook

石姓男子昨天下午開車載曾姓男子，行經台北市士林區停等紅燈時，被路旁執行交通取締的林姓員警聞到車內飄出疑似拉Ｋ的塑膠惡臭；石男拒絕盤查逃逸，被員警騎機車一路狂追二公里，最後車子失控撞破北市中正高中鐵製圍牆衝進操場，兩人負傷就逮，依毒品等罪嫌送辦。

士林警分局後港派林姓警員，昨天下午四時許在中正路、福港街口執勤時，發現路口停等紅燈的自小客車車窗打開，飄出一陣塑膠惡臭，他懷疑車上有Ｋ他命毒品，上前要求受檢；廿三歲駕駛石男見狀立即踩油門，拒絕攔查加速逃逸。

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林姓警員隨即通報勤務中心攔截圍捕，並騎機車一路鳴警笛追趕，雙方沿著承德路往北投方向追逐約二公里後，石男突然在福國路急速迴轉，失控撞上中正高中後方的鐵製圍牆，車子直衝進校園，停止在操場樹下。

小客車車頭全毀，石姓、曾姓兩人負傷被捕，兩人簡易包紮後無大礙，帶回警局調查。警方在車上飲料杯中菸蒂，驗出微量三級毒品反應，另搜出一把開山刀；初步調查兩人是因擔心被警方查獲吸毒才會逃逸。