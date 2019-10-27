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台中果菜公司董座賴溪松車禍亡 駕駛涉過失致死

2019-10-27 21:56中央社 台中27日電

賴溪松的座車撞到第二根電線桿才停下來，車頭全毀。圖／東勢分局提供
賴溪松的座車撞到第二根電線桿才停下來，車頭全毀。圖／東勢分局提供
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台中市果菜公司董事長賴溪松昨天下午在東勢區車禍身亡，台中地檢署今天說，座車駕駛因身體因素眼前突然變黑，導致車子失控自撞，涉過失致死罪嫌，裁定5萬元交保並限制住居。

台中市警察局東勢分局指出，這起意外發生在昨天下午3時7分，約22歲的賴姓駕駛開車載著65歲賴溪松拜訪果農，行經東勢區東關路六段附近時，賴姓駕駛因眼前突然變黑，導致視線不良失控自撞路旁電線桿及變電箱。

警方表示，這起事故造成賴姓駕駛頭部擦傷，但坐在右後座的賴溪松因此昏迷，賴溪松胸部則有安全帶束痕，送往東勢農民醫院後不治身亡，賴姓駕駛無酒駕情形。

台中地檢署檢察官相驗後確認是車禍意外，檢方表示，賴溪松頸部有安全帶勒痕，但絕不是被安全帶勒死。由於賴溪松頭部、胸部出現撞擊挫傷，還併發內出血症狀，所以判斷死因就是汽車失控自撞的意外車禍，遺體不需解剖。

檢方進一步指出，賴姓駕駛自稱當時眼前突然變黑，因而失控自撞路旁的電線桿與變電箱，涉及過失致死罪嫌，裁定5萬元交保並限制住居。

賴溪松擔任台中市農會總幹事多年，每到選舉都是各陣營參選人拉攏對象，在去年底台中市長選舉中，賴溪松大力支持台中市長盧秀燕，盧秀燕當選市長後也延攬他轉任台中市果菜公司董事長。

盧秀燕表示，這是農業界最重大的損失，賴溪松從基層做起，對農業奉獻很大，尤其全力照顧農民，在農會相當受到敬重。很可惜這起車禍讓她痛失摯友，深感心痛，市府跟果菜公司會慰問家屬，也會全力協助治喪。

台中市車禍盧秀燕

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