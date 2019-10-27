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影／疑車上拉K逃避警方攔檢 2嫌開車撞進高中校園

2019-10-27 20:55聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

23歲石姓駕駛今日下午4時許，在北市士林區中正路與福港街停等紅燈，疑似在車內吸食毒品，車上飄出陣陣塑膠惡臭，後方正巧有派出所警員執行交通取締勤務，石男拒絕盤查，一路開車逃逸約2公里，直到迴轉失控撞進校園，遭警方查獲k他命毒品及開山刀。

今下午4時許，士林分局後港派出所林姓員警行經中正路、福港街口，發現前方的黑色自小客車傳出一陣陣塑膠惡臭，且駕駛疑似在車內吸食毒品，隨即上前示意停車受檢，但石男拒絕受檢，隨即開車往承德路方向逃逸。

林員隨即通報勤務中心，發動攔截圍捕，沿路從承德路、文林橋、福國路，追車2公里，石男在中正高中後門，靠福國路側，疑似要迴轉，卻失控直接衝撞校園後門圍牆，車輛飛進校園，停止在操場旁樹下。

石男和乘客25歲曾男，因自撞受輕傷，警方從車上查獲開山刀一把與三級毒品愷他命（微量無法磅秤），全案依違反毒品危害防制條例及社會秩序維護法偵辦。

士林分局呼籲，遇警方依法盤查或稽查，請配合出示證件，如有駕駛交通工具，亦應停靠路邊熄火受檢，切勿拒檢逃逸，甚而危險駕駛，造成自己與他人的危險而得不償失。

石男開車逃避警方攔檢，衝進中正高中校園。記者蕭雅娟／翻攝
石男開車逃避警方攔檢，衝進中正高中校園。記者蕭雅娟／翻攝
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石男開車逃避警方攔檢，衝進中正高中校園。記者蕭雅娟／翻攝
石男開車逃避警方攔檢，衝進中正高中校園。記者蕭雅娟／翻攝
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石男開車逃避警方攔檢，衝進中正高中校園。記者蕭雅娟／翻攝
石男開車逃避警方攔檢，衝進中正高中校園。記者蕭雅娟／翻攝
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毒品北市反毒

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