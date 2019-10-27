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警嗅到K他命上前盤查 男飆車逃2公里自撞高中後門

2019-10-27 17:22聯合報 記者蕭雅娟／即時報導

2男子開車拒警盤查，車子加速逃逸還撞入北投區某高中校園，車子就停在操場邊。圖／讀...
2男子開車拒警盤查，車子加速逃逸還撞入北投區某高中校園，車子就停在操場邊。圖／讀者提供
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台北士林分局後港派出所，今日傍晚在執行交通取締勤務，發現一輛自小客車形跡可疑，上前盤查之際，23歲石姓男子駕駛疑似拒絕盤查，反而加速逃逸，一路逃了2公里，自撞中正高中後門圍牆，警方從車上搜出k他命及開山刀。

後港派出所負責交通取締勤務的員警，今下午4時許，在中正、福港路口執勤，發現自小客車形跡可疑，「聞到一陣k他命味道」，準備上前盤查，駕駛卻開車逃逸，沿著福國路，往北投方向逃逸約2公里，自撞中正高中後門，車輛停在操場旁。

警方目前從車上的飲料杯中，查獲微量毒品k他命反應，以及開山刀等刀械，駕駛撞車受輕傷，暫無送醫，石姓、曾姓犯嫌已帶回派出所偵辦，全案將依毒品罪嫌移送法辦。

毒品北投

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