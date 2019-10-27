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中國採砂船頻越界 馬祖海巡連扣2艘

2019-10-27 13:00中央社 馬祖27日電

中國籍採砂船「振大968」今天清晨於莒光鄉林坳嶼附近海域越界採砂，馬祖海巡隊派兩艘警艇前往登檢，連同人員與船隻上午11時押解回南竿福澳港，是一週內查扣的第2艘，也是今年第4艘。

馬祖海巡隊持續執行擴大威力掃蕩專案勤務，經雷達發現中國籍採砂船「振大968」清晨於莒光鄉林坳嶼外（限制水域內）海域採砂，兩艘警艇於5時接近執行登檢。

「振大968」經海巡順利控制後，船艇人員均安，船上未發現豬肉及相關製品、廚餘，完成登檢後即執行查扣，船隻由海巡隊兩艘警艇共同押返南竿偵辦。

「振大968」上午11時抵達福澳港，連江縣長劉增應、港務處長林志豐前往碼頭關心並致贈加菜金，肯定海巡弟兄不畏風浪、保衛國土的辛勞。海巡隊副隊長李志平表示，完成蒐證之後，全案會移由連江地檢署偵辦。

海巡南竿馬祖

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