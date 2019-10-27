中國採砂船頻越界 馬祖海巡連扣2艘
2019-10-27 13:00中央社 馬祖27日電
中國籍採砂船「振大968」今天清晨於莒光鄉林坳嶼附近海域越界採砂，馬祖海巡隊派兩艘警艇前往登檢，連同人員與船隻上午11時押解回南竿福澳港，是一週內查扣的第2艘，也是今年第4艘。
馬祖海巡隊持續執行擴大威力掃蕩專案勤務，經雷達發現中國籍採砂船「振大968」清晨於莒光鄉林坳嶼外（限制水域內）海域採砂，兩艘警艇於5時接近執行登檢。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
「振大968」經海巡順利控制後，船艇人員均安，船上未發現豬肉及相關製品、廚餘，完成登檢後即執行查扣，船隻由海巡隊兩艘警艇共同押返南竿偵辦。
「振大968」上午11時抵達福澳港，連江縣長劉增應、港務處長林志豐前往碼頭關心並致贈加菜金，肯定海巡弟兄不畏風浪、保衛國土的辛勞。海巡隊副隊長李志平表示，完成蒐證之後，全案會移由連江地檢署偵辦。
留言