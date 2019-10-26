警2度警車載女又被加碼爆料 遭記2小過處分

2019-10-26 16:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



台北市萬華分局王姓警員近日被指用機車、汽車載送女友，至今又被網友加碼爆料「攔查有瑕疵」「涉賭」；萬華分局警方今天下午出面說明，針對王員以警車載送女友一事，共記2小過處分，至於網友爆料非法攔查部分，初步調查應屬警民認知落差所致誤解，另外涉賭部分則是非事實。

萬華分局警備隊王姓警員24日上午9時許用警用機車載送女友，返回警備隊途中與1名黃姓男子發生言語口角，引發各界熱議；未料同日晚上，王員在轄內KTV前擔服守望勤務時，又被發現女友就在警車上。

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昨天1名男子在臉書上發文爆料，他在萬華區被警方攔檢時，同1名王姓警員未經同意就伸手翻看他包包內的隨身物品；今天下午另1名網友在臉書上傳數張照片，顯示王員IG上曾上傳與賭博相關照片，引發不少網友聯想。

萬華分局督察組組長黃全愉今天下午3時30分出面說明，對於王員2次以警車載送女友情事，將記2小過處分；非法攔查部分初步調查屬警民對於受檢的認知有落差，所產生的誤解，將交由檢方進一步釐清；至於王員遭影射涉賭方面，經查證實相關照片是王員先前「轉貼」別人的發文，並非自己涉賭。