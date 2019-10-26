萬華警甫挨批騎警車載女友 今再爆攔查疑亂搜包包惹議

2019-10-26 15:34 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／台北即時報導



台北市萬華分局1名王姓警員前天騎警車載送身體不適的女友引發爭議，昨天凌晨在內江街對1名男子執行攔查時，又被錄影上傳臉書，質疑執法有瑕疵；對此，萬華分局表示，目前正積極調查當中，初步研判是警民認知有誤，若有接獲民眾檢舉提告，將配合檢方調查。

昨天凌晨3時許，1名網友上傳1段他被兩名巡警攔查的影片，畫面顯示該名男子指控王員未經同意就將手伸進他包包裡搜查，讓他氣得直問「你們可以這樣翻我嗎？」王員回答「你剛剛沒有拒絕」，男子也回應「沒有拒絕就是同意嗎？」

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

隨後，王員問「你剛剛有錄影嗎？」「沒有的話，你這樣要我們......」該男再問「所以你現在是否認嗎？」男子事後將影片上傳臉書，並留言諷刺「西門警察很缺業績哦」，該則貼文也引來不少網友譴責警方執法有問題。