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萬華警甫挨批騎警車載女友 今再爆攔查疑亂搜包包惹議

2019-10-26 15:34聯合報 記者李隆揆／台北即時報導

北市萬華分局1名王姓警員前天騎警車載送身體不適的女友引發爭議，昨天凌晨在內江街對1名男子執行攔查時，又被錄影上傳臉書，質疑執法有瑕疵；對此，萬華分局表示，目前正積極調查當中，初步研判是警民認知有誤，若有接獲民眾檢舉提告，將配合檢方調查。

昨天凌晨3時許，1名網友上傳1段他被兩名巡警攔查的影片，畫面顯示該名男子指控王員未經同意就將手伸進他包包裡搜查，讓他氣得直問「你們可以這樣翻我嗎？」王員回答「你剛剛沒有拒絕」，男子也回應「沒有拒絕就是同意嗎？」

隨後，王員問「你剛剛有錄影嗎？」「沒有的話，你這樣要我們......」該男再問「所以你現在是否認嗎？」男子事後將影片上傳臉書，並留言諷刺「西門警察很缺業績哦」，該則貼文也引來不少網友譴責警方執法有問題。

對此，萬華分局表示，當時王員負責攔查，另1名警員負責警戒；王員事先有詢問是否接受攔檢、是否能檢查隨身包包，該名民眾則打開包包沒有拒檢；但在王員伸手翻看時，可能因為雙方認知有誤，故引發爭議，事後若接獲民眾檢舉提告，警方將進一步配合調查。

萬華分局表示，當時王員負責攔查，另1名警員負責警戒。圖／翻攝自臉書「夏日落」
萬華分局表示，當時王員負責攔查，另1名警員負責警戒。圖／翻攝自臉書「夏日落」
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