影／試槍走火擊中同夥 男子落網羈押查槍源
2019-10-26 13:29
聯合報 記者林保光
／高雄即時報導
24歲的陳姓男子10月23日左大腿中彈，謊稱在高雄柴山中彈，但朋友載他去醫院後便離去。警方在他的車上查獲1把改手槍及改造槍械的工具，追捕到陳的朋友陸姓、林姓2名男子，查出原來3人在陸的租處大樓頂樓試槍，陸姓男子涉嫌拉槍機時不慎走火，才打中陳的大腿。陸未說出槍枝來源，經檢方聲押獲准，續追槍枝來源。
據了解，陸姓男子（23歲）在高雄市鹽埕區租屋，10月23日下午，他與陳姓男子及林姓男子（23歲）一同到租處大樓頂樓，涉嫌拿改造手槍試槍，不料，陸姓男子拉槍機走火，子彈貫穿陳的左大腿，陸、林2人才趕緊開陳的轎車，將陳送大同醫院，並將轎車停在大同路後搭乘計程車離去。
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警方據報有人受槍傷，趕去醫院調查陳姓男子受傷原因，陳卻謊稱在柴山遭流彈擊中。由於當天柴山上並無軍、警打靶練槍，且警方查出他的車也沒到過柴山，認為另有隱情，他才說出與朋友玩槍時，槍枝走火才中彈。後來警方在醫院附近找到他的車，才發現車上有1把改造手槍及改造工具。
10月23日晚間警方找到陳的林姓朋友，10月24日查出陸藏匿高雄市新興區南華路朋友家，逮捕他到案，但陸姓男子說出槍枝走火，但沒說槍枝來源，昨天經警方移送高雄地檢署偵辦，經檢方聲押獲准，將深入追查槍枝來源。
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