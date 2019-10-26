影／2陸船盜澎湖海砂量破萬噸 28人全收押

2019-10-26 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ／澎湖即時報導



大陸籍抽砂船「豐溢9969」、運砂船「長鑫36」涉嫌在澎湖西南側海域盜採海砂，海巡署第八海巡隊與澎湖縣政府聯手，出動3艦3艇追緝盜砂船，成功將兩船船長、船員共計28人押解返抵澎湖，並查扣2船。據初步調查，2船盜砂量多達1萬公噸，澎湖地檢署訊後認定28名船長、船員涉嫌破壞台灣經濟海域天然資源，且有逃亡、勾串之虞，澎湖地院昨天深夜裁定全數羈押禁見。

澎湖地檢署指出，「豐溢9969」康姓船長等9人、「長鑫36」陸姓船長等19人，24日上午8時左右，涉嫌在澎湖縣七美鄉西南側「臺灣淺堆」抽取海砂，並將盜抽的海沙放置在運砂船上。由於該海域屬於台灣經濟海域範圍，檢方認為該28人等涉嫌侵害經濟海域及大陸礁層的天然資源，嚴重破壞自然生態。

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專案指揮官海巡署艦隊分署長謝慶欽表示，海巡人員耗時近26小時完成緝捕工作，目前27711噸級「長鑫36」運砂船暫時停泊內垵海域，4226噸級「豐溢9969」抽砂船也在昨凌晨抵達澎湖。全案將移送澎湖地檢署、經濟部及澎湖縣政府追究其刑事及行政責任。

澎湖縣府指出，「臺灣淺堆」位在澎湖七美嶼西南方30浬外，是澎湖最大傳統漁場，富含豐富生物與非生物資源，也是澎湖小管、土魠魚主要產卵場及棲息地。但近年來，因大陸禁止沿岸抽砂，不少陸籍船隻遮蔽、塗抹船名，偷偷到「臺灣淺堆」海域違法抽砂，已嚴重破壞小管、土魠魚棲息地；縣府擬對「豐」、「長」2船裁處最高500萬元罰款，以達嚇阻效用。