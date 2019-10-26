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警男友騎車載送惹議　屁蛋妹：流產是我不對不該上警車

對岸也有「亡國感」 憂小孩娘化 竟扯出中情局陰謀！

台北警公務車載女友嗆民眾！女方身分曝光「和嘎嘎交往過」

2019-10-26 10:09聯合新聞網 綜合報導

有網友發現王警後座女友，疑似是與嘎嘎交往過的屁蛋妹蔡雯雯。 圖／臉書路安專案
有網友發現王警後座女友，疑似是與嘎嘎交往過的屁蛋妹蔡雯雯。 圖／臉書路安專案
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台北市萬華分局警備隊一名王姓警員被指控騎警用機車載女友，還在路邊嗆民眾，被PO上網引起軒然大波，王員雖解釋當時已經下班，因女友子宮嚴重出血，逼不得已騎警車載送女友，但還是有許多人不領情，後座女友也被眼尖網友搜出疑似是曾與前MP魔幻力量成員嘎嘎交往過的「屁蛋妹」蔡雯雯，黑歷史也隨之而出。

事情發生在24日，一名網友在行徑萬華區長沙街二段時，被騎著公務車載著女友的王姓員警嗆「看什麼看」，網友還以為是遇到小屁還嗆聲，也怕對方是假警察，因害怕被員警惡意栽贓，便用手機拍照蒐集證物，但卻被王姓員警說騎車用手機要開單，最後到附近派出所學長出來才解決。

而這名坐在後座的女子則是王姓員警的女友，網友也眼睛發現，她似乎就是曾與前MP魔幻力量成員嘎嘎交往過的「屁蛋妹」蔡雯雯，有網友挖到她IG發現曾在貼文上標記王姓員警，並且寫到「做事最有毅力的的男人」。

蔡女曾被爆料與有婦之夫交往，要求54萬分手費外還在法院出手打正宮，事後說明自己是被對方謊稱單身所騙，蔡女當時出庭時警察男友也有陪同，並且向對方正宮嗆聲「不要挑戰司法，看誰資源多，妳覺得妳比較多，就衝著我來」。

而臉書「路安專案」表示，有車友提供警用汽車載女友事件，公器私用恐非第一次，萬華分局也出面表示，王警雖然緝毒績效佳，但卻與女友吵架情緒低落導致上下班勤務不正常，又遭同事檢舉言行態度不佳，已經在7月將他調至警備隊。

對此，萬華分局警方昨晚已祭出記過處分，並強調日後將持續加強內部訓練及宣導，避免類似事件再次發生。而當事王姓警員也澄清當時他已經下班，但因女友子宮嚴重出血，逼不得已騎警車載送女友，最後演變成如此也相當無奈。

蔡女曾被爆料與有婦之夫交往，警察男友還出面嗆聲。 圖／臉書路安專案
蔡女曾被爆料與有婦之夫交往，警察男友還出面嗆聲。 圖／臉書路安專案
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民眾不滿被員警嗆聲，追上去蒐證。 圖／臉書路安專案
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