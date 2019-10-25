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高雄男子疑攜毒品心虛落跑 警方開3槍逮人

2019-10-25 23:21聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市內門區今晚傳出槍響，旗山警分局員警在台三線內門路段實施交通臨檢，一輛從內門往旗山方向行駛的車子規避臨檢，看見警方後，車頭掉頭轉往台南方向逃逸，員警立即開3槍嚇阻並展開追捕，最後在內門中埔頭路段攔下人車，對方身上疑似攜帶毒品才規避警方路檢，全案偵辦中。

明天是周末，警方今晚在各大重要路口設點攔查酒駕，晚間9點半左右，一輛轎車行駛台三線內門路段，原本從內門往旗山方向行駛，看見便利商店前方有警察攔查，立即掉頭往回行駛，馬路對向員警見狀上前攔車，隨即連開3槍制止，不過對方仍加速逃逸，線上警網展開圍捕。

警方表示，員警後來在內門中埔頭攔下拒檢男子，並將人帶回警局偵辦；初步調查，男子疑似車上有毒品才會規避警方查緝，全案還要深入調查。

高市旗山警分局今晚發生警匪追逐。一輛轎車拒檢逃逸，警方連開3槍制止。記者徐白櫻／...
高市旗山警分局今晚發生警匪追逐。一輛轎車拒檢逃逸，警方連開3槍制止。記者徐白櫻／翻攝
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高市旗山警分局今晚發生警匪追逐。一輛轎車拒檢逃逸，警方連開3槍制止。記者徐白櫻／...
高市旗山警分局今晚發生警匪追逐。一輛轎車拒檢逃逸，警方連開3槍制止。記者徐白櫻／翻攝
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台三線臨檢毒品

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