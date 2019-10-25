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騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血

2019-10-25 22:38聯合報 記者李隆揆／即時報導

台北市萬華分局警備隊一名王姓警員被指控昨天上午騎著警用機車載送女友，還在路邊與民眾嗆聲，萬華分局第一時間承認王員行為不檢，並祭出記過處分；今晚王員私下澄清，昨天上午他已經下班，但因女友子宮嚴重出血，逼不得已騎警車載送女友，在長沙街口遇到該名民眾時，對方眼球布滿血絲回頭盯著他的女友，他才問「有需要幫忙嗎？」未料對方瞬間大鬧，事情演變他也非常無奈。

王員說，昨天上午九時他剛下班，突然接到女友電話，說自己子宮嚴重出血，王員情急之下，未換下制服，就騎著警用機車趕赴捷運站載送女友，原本打算先回警備隊休息，再馬上送女友到婦產科看醫生，未料離警備隊只差一步之遙，卻在路口遇到一名男機車騎士。

該名騎士眼睛布滿血絲，不斷向後盯著王員女友，王員見狀才開口詢問「需要幫忙嗎？」未料對方瞬間抓狂不斷咆哮，一直說「要找主管申訴」；針對該名民眾及眾多網友批評，王員無奈表示，他願意出示女友診斷證明，下班時間恰好逼不得已，絕非怠忽職守，「今天如果是一名婦女子宮出血，我穿著制服做一樣的事，也許結果就會不一樣，只不過今天載的是我女友」。

對此，萬華分局警方今晚已祭出記過處分，並強調日後將持續加強內部訓練及宣導，避免類似事件再次發生。

王員說，昨天上午9時他剛下班，突然接到女友電話，說自己子宮嚴重出血，王員情急之下...
王員說，昨天上午9時他剛下班，突然接到女友電話，說自己子宮嚴重出血，王員情急之下，未換下制服，就騎著警用機車趕赴捷運站載送女友。記者李隆揆／翻攝
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子宮制服

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