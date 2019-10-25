騎警車載女遭檢舉 當事警：我女友子宮出血
2019-10-25 22:38
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
台北市萬華分局警備隊一名王姓警員被指控昨天上午騎著警用機車載送女友，還在路邊與民眾嗆聲，萬華分局第一時間承認王員行為不檢，並祭出記過處分；今晚王員私下澄清，昨天上午他已經下班，但因女友子宮嚴重出血，逼不得已騎警車載送女友，在長沙街口遇到該名民眾時，對方眼球布滿血絲回頭盯著他的女友，他才問「有需要幫忙嗎？」未料對方瞬間大鬧，事情演變他也非常無奈。
王員說，昨天上午九時他剛下班，突然接到女友電話，說自己子宮嚴重出血，王員情急之下，未換下制服，就騎著警用機車趕赴捷運站載送女友，原本打算先回警備隊休息，再馬上送女友到婦產科看醫生，未料離警備隊只差一步之遙，卻在路口遇到一名男機車騎士。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
該名騎士眼睛布滿血絲，不斷向後盯著王員女友，王員見狀才開口詢問「需要幫忙嗎？」未料對方瞬間抓狂不斷咆哮，一直說「要找主管申訴」；針對該名民眾及眾多網友批評，王員無奈表示，他願意出示女友診斷證明，下班時間恰好逼不得已，絕非怠忽職守，「今天如果是一名婦女子宮出血，我穿著制服做一樣的事，也許結果就會不一樣，只不過今天載的是我女友」。
對此，萬華分局警方今晚已祭出記過處分，並強調日後將持續加強內部訓練及宣導，避免類似事件再次發生。
留言