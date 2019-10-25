警員騎警用機車載女友惹議 還嗆騎士「看什麼看」
2019-10-25 22:01
聯合報 記者李隆揆
／即時報導
一名網友今晚8時許在臉書社團「爆怨公社」發文，指稱台北市萬華分局一名警員在昨天上午執勤期間用公務車載女友，還在路邊突然嗆他「看什麼看？」隨後更請他「配合開單」，讓該名網友氣得發文抱怨「公務車可以載女友嗎？希望相關單位依法辦理」，事後萬華分局表示，目前已對該名警員記過處分。
該名網友表示，昨天上午9時許，他騎車在長沙街二段路口處停等紅燈，旁邊停的就是一名警員，該名警員突然對他說「看什麼看？」該網友頓時無語「我以為是遇到小屁孩嗆聲，還是假警察」。
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該名網友隨後說，要不要靠邊了解，警員卻說「這是妨礙自由」，還要網友「配合開單」，但他眼尖發現警員騎著公務車，後座卻載著一名女子，他質問「公務車可以載女友嗎？」警員則說「可以，合法」，氣得該名網友上網發文抱怨。
據了解，該名王姓警員原為漢中派出所警員，不久前剛調任警備隊；其同事說，王員平時嗅覺敏銳，在巡查時遇到有異狀就會上前攔查，時常查獲毒品人口，也因此常被民眾檢舉，會調任警備隊也是因為被民眾檢舉所致。
萬華分局警方表示，針對王員用公務車載送女友、對待民眾言行不檢，目前已祭出記過一次處分，日後將持續加強教育宣導，要求員警隨時注意本身言行，重申非因公務不得使用警用汽機車，避免類似情事再次發生
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