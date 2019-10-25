針刺身體、打到四肢骨折 竹聯幫眾涉恐嚇取財落網

2019-10-25 17:33 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ／即時報導



竹聯幫弘仁會成員今年1月為恐嚇取財，在新莊1處民宅開槍、丟假手榴彈，4月也涉嫌將1名被害人當街擄走，以棍棒毆打至其四肢骨折，逼被害人簽本票；刑事局警方獲報後循線調查後，於10月22日、21日分頭持票逮人，分別在大台北、宜蘭地區逮捕林姓主嫌等7人。

警方說，今年初接獲民眾檢舉情資，指稱竹聯幫弘仁會林姓會長涉嫌當街擄人，以強暴脅迫、凌虐等手段，逼迫被害人簽立本票和自白書，甚至用棍棒毆打被害人四肢導致骨折，或用針刺被害人身體，使其屈服；該團體成員為掌握被害人行縱，還在被害人住家附近裝設監視器，並在被害人家中開槍、丟擲假手榴彈等，藉暴力行為勒贖錢財。

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刑事局警方經長期追查蒐證，於10月21日、22日兵分多路，持票在雙北、宜蘭地區將林嫌等7人逮捕到案，並當場查扣開山刀4把、鋁木棒4支、無線電4台、名片1盒、手機9支、iPod 1支、辣椒水1罐及現金12萬餘元，全案依涉違反擄人勒贖及恐嚇取財等罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。