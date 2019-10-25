稱遭中共迫害 跳機入台陸男被遣送到第三國
2019-10-25 00:40
攝影中心 記者鄭超文
／即時報導
一名大陸籍男子沈裕力昨天到桃園機場準備轉機到泰國時，在Twitter發文表示，擔心成為中共專制統治的受害者，所以才會在台灣跳機，尋求中華民國朋友的協助，移民署表示，但因沈男的許可證件不完備，將依國際慣例安全遣送到第三國，並於12:10搭機離境。
沈裕力昨天來台轉機，準備前往泰國，但卻滯留在桃園機場，他發文表示，今年6月去香港調研香港問題，並且得出了一些不利於專制強權的結論，但被大陸公安局調查，說涉嫌勾結港獨勢力，危害國家安全，要他回去受審，所以他不敢回中國，想以跳機方式入台，他還在發文影片向網友詢問該怎麼做，強調第一次跳機沒經驗，怕被強行登機。
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移民署表示，沈男下午搭機抵桃園機場等候轉機前往泰國時，表示曾因前往香港時，發出不利專制強權結論，遭大陸公安調查，想在台「跳機」尋求庇護。
移民署表示，沈男雖然想尋求庇護，在接洽過程中還自行撕毀個人護照，但他未事先申請有效入台許可證件，且無法舉證有受迫害的立即危險，不符合大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可，經過向當事人說明後，依國際慣例協助搭機前往安全第三國，並於12:10搭機離境。
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